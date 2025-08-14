Σάλος έχει προκληθεί από την είδηση της νοσηλείας γνωστού τραγουδιστή σε δημόσια ψυχιατρική κλινική σήμερα (14 Αυγούστου) νωρίς το μεσημέρι. Ο ίδιος νοσηλεύεται μετά από εισαγγελική εντολή στο «Δρομοκαΐτειο».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Tanea.gr στυνομικοί του τμήματος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης συνόδευσαν τον καλλιτέχνη από το σπίτι του μέχρι το Δρομοκαΐτειο.

Σύμφωνα με πηγές, η αδελφή του τραγουδιστή πήγε στον εισαγγελέα και πήρε παραγγελία, την παρέδωσε στο τμήμα και οι αστυνομικοί την εκτέλεσαν και τον οδήγησαν στο ψυχιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αναμένεται το επόμενο διάστημα, μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί από το «Δρομοκαΐτειο» σε ιδιωτική κλινική.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, που είχε στο παρελθόν προσωπικές διαφορές με την αδελφή του, ήταν απόλυτα συνεργάσιμος. Τον Οκτώβριο του 2024 είχε καταθέσει δύο αγωγές στην αδερφή του, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους.

Τον Ιούνιο είχε απασχολήσει τα μέσα, όταν διέκοψε συναυλία στη Λευκωσία λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές, καλώντας από τη σκηνή για σεβασμό μεταξύ του κοινού.