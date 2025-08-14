Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη σήμερα (14 Αυγούστου) νωρίς το μεσημέρι γνωστός τραγουδιστής, όπου και νοσηλεύεται μετά από εισαγγελική εντολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αναμένεται το επόμενο διάστημα, μετά από αίτημα του ίδιου και της οικογένειάς του, να μεταφερθεί από το «Δρομοκαΐτειο» σε ιδιωτική κλινική.

Ο καλλιτέχνης εμφανιζόταν τον χειμώνα του 2025 στο νυχτερινό κέντρο Fever. Τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς είχε απασχολήσει τα μέσα, όταν διέκοψε συναυλία στη Λευκωσία λόγω επεισοδίου ανάμεσα σε θεατές, καλώντας από τη σκηνή για σεβασμό μεταξύ του κοινού.

Τον Οκτώβριο του 2024 είχε καταθέσει δύο αγωγές στην αδερφή του, εξαιτίας της διαμάχης που είχε ξεσπάσει μεταξύ τους.