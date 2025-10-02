Ελεύθερος αφέθηκε με απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρη, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για χρέη προς το δημόσιο, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος του, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Ο Βασίλης Παϊτέρης είναι ελεύθερος να πάει στα επτά παιδιά του, στη γυναίκα του, στην οικογένειά του, γιατί είναι ένας άνθρωπος του λαού, δεν έχει κλέψει δημόσιο χρήμα» είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του και ερωτηθείς σχετικά απάντησε, ότι «δεν είναι 850.000, είναι πολύ λιγότερα (τα χρέη του)». Υπενθυμίζεται, ότι η σύλληψη του Βασίλη Παϊτέρη έγινε έπειτα από τυχαίο έλεγχο, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδίκη. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, ενώ ήταν ακόμη κρατούμενος, είχε αναφέρει για το ύψος και την αιτία του χρέους: «Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα».

Νωρίτερα ο γιος του τραγουδιστή, Θεοφάνης, είχε πει ότι «το χρέος το είχε κανονίσει πριν χρόνια ο πατέρας μου. Έκανε κοινωφελή εργασία». Σχετικά με το σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, ο γιος του τραγουδιστή είπε ότι «υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα με αυτό το σπίτι εδώ και χρόνια. Δε ξέρω κι εγώ πόσες μηνύσεις έχουν γίνει, πάνω από 150. Λογικά, έχει μαζευτεί το ποσό αυτό από τις μηνύσεις αυτές. Οι μηνύσεις έχουν γίνει από τον Δήμο για το σπίτι. Είναι εντάλματα, που έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν γίνει δίκες».