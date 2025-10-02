Στη ΓΑΔΑ βρίσκεται από τη Δευτέρα ο Βασίλης Παϊτέρης, κρατούμενος για οφειλές χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο. Ο γιος του τραγουδιστή, Θεοφάνης, μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε!» και στη δημοσιογράφο Έλενα Καραθάνου.

«Όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του, μη ξεχνάμε ότι είναι 75 χρονών και δεν είναι εύκολο να είναι από το Σάββατο μέσα. Δεν είναι καλά. Σας λέω, χθες ήταν στο νοσοκομείο, έχει πρόβλημα με την καρδιά του, έχει κάνει μπαλονάκια. Το χρέος το είχε κανονίσει πριν χρόνια ο πατέρας μου. Έκανε κοινωφελή εργασία».

Σχετικά με το σπίτι στην Αγία Βαρβάρα, ο γιος του γνωστού τραγουδιστή αποκάλυψε: «Υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα με αυτό το σπίτι εδώ και χρόνια. Δε ξέρω κι εγώ πόσες μηνύσεις έχουν γίνει, πάνω από 150. Λογικά, έχει μαζευτεί το ποσό αυτό από τις μηνύσεις αυτές. Οι μηνύσεις έχουν γίνει από τον Δήμο για το σπίτι. Είναι εντάλματα, που έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν γίνει δίκες. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος να είναι μέσα και να περιμένουμε».

Και κατέληξε: «Δε γνωρίζω πόσο ακριβώς είναι το ποσό, που χρωστάει. Εγώ σκέφτομαι την υγεία του. Δεν τρώει εκεί μέσα, γιατί είναι άνθρωπος, που δεν τρώει όλα τα φαγητά. Είναι ωμοφάγος και δεν μπορεί να φάει τα φαγητά, που του δίνουν. Απ’ ότι μου είπε, την έβγαζε με μήλα».