Στην υπόθεση της σύλληψής του και στο χρέος του προς το Δημόσιο, το οποίο φθάνει τα 850.000 ευρώ, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το σπίτι που έχτισε στην Αγία Βαρβάρα είναι παράνομο και αντέτεινε «όλη η Ελλάδα παράνομη είναι».

«Δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως. Απλώς αγόρασα ένα σπίτι εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα το 2005 και το τακτοποίησα. Δεν είναι αυθαίρετο, όπως τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Είχα όμως ένα πρόβλημα με το δήμαρχο κύριο Λάμπρο Μίχο, επειδή ερχόμασταν από διαφορετικά κόμματα. Αυτός είναι από το ΠΑΣΟΚ και εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Γι’ αυτό είχαμε κόντρα και αυτό προκάλεσε τις 250 μηνύσεις από την πλευρά του. Αυτός ήταν που συνέχεια μου έστελνε την Πολεοδομία» είπε αρχικά ο Βασίλης Παϊτέρης.

Στη συζήτηση περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απέκτησε και διαμόρφωσε το σπίτι του, αποκαλύπτοντας την πίεση που βίωσαν οικογενειακά: «Το σπίτι είχε ένα δωμάτιο, μία κουζίνα και ένα λουτρό. Έπρεπε όμως να χτίσουμε άλλα δύο δωμάτια, γιατί ήμασταν δέκα άτομα. Πού να χωρέσουμε; Κάθε φορά που έχτιζα ένα τούβλο, μου έστελνε την Πολεοδομία και το διευθυντή της Αστυνομίας της περιοχής, που ήμασταν και φίλοι. Και του έλεγα εγώ: “Ρε Δημήτρη, γιατί;”. Και μου απαντούσε: “Με έστειλε ο δήμαρχος”».

Στη συνέχεια αφηγήθηκε την εμπειρία του με την τοπική Πολεοδομία και την αναγκαστική κατεδάφιση, καθώς και την επακόλουθη επανακατασκευή χωρίς άδεια, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση: «Το ‘χω γκρεμίσει μια φορά, γιατί ήρθε η Πολεοδομία και μου το ζήτησε, ήταν απ’ έξω. Το γκρεμίζω εγώ. Πηγαίνω στην Εφορία, τελειώνουν τα λεφτά και μετά λόγω του ότι ήρθε χειμώνας και τα παιδιά κοιμόντουσαν απ’ έξω, δεν μπορούσαμε να πάμε να πληρώσουμε ξενοδοχείο, αναγκαστήκαμε και το ξαναφτιάξαμε. Πάλι χωρίς άδεια, γιατί είναι εκτός σχεδίου».

«Όταν μου έκανε τις μηνύσεις μάλιστα, τις έστελνε δύο στενά παραπέρα, για να μην τις λαμβάνω και με δικάζανε ερήμην. Με έβρισκαν τα παιδιά της ομάδας ΔΙΑΣ και με πήγαιναν στο δημαρχείο και κάποια στιγμή με ανάγκασαν να πάρω δικηγόρο, να βεβαιώσω τα χρήματα και να δεχθώ τους καταδικαστικούς μήνες και τα πρόστιμα, μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Συνέχεια αυτό το πράγμα, 20 χρόνια τώρα. Το μόνο που μπορούσα να κάνω, ήταν να βεβαιώνω τα χρήματα και να κάνω κοινωφελείς εργασίες. Τα λεφτά όμως, που ξεκίνησαν από 50.000 ευρώ, έφτασαν τις 850.000» είπε και πρόσθεσε ότι «το 2012 αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Τότε πήγα σε μία ΜΚΟ, σε έναν πρόεδρο κ. Κατσαδόρο, που παίρνουν λεφτά για τους Ρομά και τα τρώνε. Παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά για ύδρευση, ηλεκτρισμό και εκπαίδευση και δεν τα αποδίδουν στους καταυλισμούς».

Στη συνέχεια αφηγήθηκε την εμπειρία του με την τοπική Πολεοδομία και την αναγκαστική κατεδάφιση, καθώς και την επακόλουθη επανακατασκευή χωρίς άδεια, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση: «Το ‘χω γκρεμίσει μια φορά γιατί ήρθε η πολεοδομία και μου το ζήτησε, ήταν απ’ έξω. Το γκρεμίζω εγώ. Πηγαίνω στην εφορία, τελειώνουν τα λεφτά και μετά λόγω του ότι ήρθε χειμώνας και τα παιδιά κοιμόντουσαν απ’ έξω, δεν μπορούσαμε να πάμε να πληρώσουμε ξενοδοχείο, αναγκαστήκαμε και το ξαναφτιάξαμε. Πάλι χωρίς άδεια γιατί είναι εκτός σχεδίου».

Ο δικηγόρος του, Ανδρέας θεοδωρόπουλος, πήρε το λόγο και είπε: «Δεν έκανε κάτι σπουδαίο. Στην πραγματικότητα ζητούσε να ενταχθεί στην τακτοποίηση των ημί-υπαίθριων που έγινε το 2007. Γιατί δεν έγινε και για το σπίτι του κ. Παϊτέρη; Τα χρέη δεν είναι 850.000 ευρώ που λένε, είναι μόνο 200.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα έχουν παραγραφεί. Θέλετε να πούμε ονόματα επιχειρηματιών με καζίνο που δεν έχουν πληρώσει; Καλύτερα όχι».