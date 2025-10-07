Το δεύτερο τρέιλερ της ταινίας «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου κυκλοφόρησε, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για αυτή τη διεθνή παραγωγή που έχει ήδη αποσπάσει θετικές κριτικές.

Η Focus Features παρουσίασε το νέο τρέιλερ της ταινίας « Bugonia ».

παρουσίασε το της ταινίας « ». Πρόκειται για ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 « Save the Green Planet ».

της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 « ». Το φιλμ συνδυάζει στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και μαύρης κωμωδίας συνωμοσίας .

. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκονται οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν .

και . Το σενάριο του Γουίλ Τρέισι εστιάζει σε δύο άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν μια διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής, θεωρώντας την εξωγήινη.

του εστιάζει σε που απαγάγουν μια διευθύνουσα σύμβουλο φαρμακευτικής, θεωρώντας την εξωγήινη. Στην παραγωγή συμμετέχει πλήθος γνωστών ονομάτων από τον διεθνή χώρο του σινεμά .

. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας , αποσπώντας θετικές κριτικές.

έκανε πρεμιέρα στο , αποσπώντας θετικές κριτικές. Η ελληνική πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου.

Πιο αναλυτικά

Η Focus Features έδωσε στη δημοσιότητα το δεύτερο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia. Το φιλμ αποτελεί ριμέικ της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 Save the Green Planet και χαρακτηρίζεται ως μια ιδιαίτερη sci-fi μαύρη κωμωδία με έντονα στοιχεία συνωμοσίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Έμα Στόουν, τον Τζέσι Πλέμονς, τον Σταύρο Χαλκιά, τον Έινταν Ντέλμπις και την Αλίσια Σίλβερστοουν. Το σενάριο υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy Γουίλ Τρέισι, ο οποίος εστιάζει σε δύο νεαρούς άνδρες με εμμονή στις θεωρίες συνωμοσίας που απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή των Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, του Γιώργου Λάνθιμου μέσω της εταιρείας του Pith, της Έμα Στόουν για την Fruit Tree, των Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν για τη Square Peg, καθώς και των Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο για την CJ ENM.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Εκεί έλαβε ενθουσιώδη υποδοχή, ενώ οι πρώτες κριτικές ήταν εξαιρετικές, όπως αναφέρεται και στο τρέιλερ σύμφωνα με το First Showing.

Το Bugonia αναμένεται να προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.