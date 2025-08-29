Ο Γιώργος Λάνθιμος και η ομάδα του ταξίδεψαν στη Βενετία για να παρουσιάσουν την πολυαναμενόμενη ταινία τους, «Bugonia», στο πλαίσιο του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Στο πλευρό του κορυφαίου Έλληνα σκηνοθέτη βρέθηκε η πρωταγωνίστρια και μούσα του, Έμα Στόουν (Emma Stone). Η νέα αυτή κινηματογραφική σύμπραξη συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα, ενισχύοντας τη διεθνή απήχηση της ελληνικής δημιουργικότητας.

Κατά την επίσημη πρεμιέρα στο ιστορικό Sala Grande της Βενετίας, το κοινό χάρισε στους συντελεστές ένα θερμό standing ovation που διήρκεσε 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας τον ενθουσιασμό γύρω από το φιλμ. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη, με τη Στόουν να δακρύζει, τη στιγμή που ο σύζυγός της Ντέιβ ΜακΚάρι βρισκόταν διακριτικά πίσω της. Χαμόγελα προκάλεσε και η εμφάνιση ενός αυτοσχέδιου πλακάτ στην αίθουσα που ανέφερε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», όπως ανέφερε και το Variety.

Οι συντελεστές και το καστ της ταινίας

Στην ταινία, πλάι στην Έμα Στόουν, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone), συνθέτοντας ένα πολυεθνικό καστ που ενισχύει το διεθνές προφίλ της παραγωγής. Η σκηνοθετική προσέγγιση του Λάνθιμου, σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι (Will Tracy), επικεντρώνεται στη σύγχρονη κοινωνία, εστιάζοντας σε θέματα όπως η παραπληροφόρηση, οι θεωρίες συνωμοσίας και οι ηθικές προκλήσεις της εποχής.

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από «δύο νεαρούς άνδρες εμμονικούς με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις), οι οποίοι απαγάγουν την ισχυρή CEO μιας μεγάλης εταιρείας (Στόουν), πιστεύοντας ότι αποτελεί μια εξωγήινη απειλή με σκοπό την καταστροφή του πλανήτη».

Κοινωνικές προεκτάσεις και σημειολογία του τίτλου

Ο Λάνθιμος, στη συνέντευξη Τύπου, τόνισε τον επίκαιρο χαρακτήρα του έργου, υπογραμμίζοντας: «Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πολύ σύντομα και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων». Η αναφορά αυτή επισημαίνει το διαχρονικό αλλά και επίκαιρο πολιτικό και κοινωνικό σχόλιο που χαρακτηρίζει τη φιλμογραφία του Έλληνα σκηνοθέτη.

Ο τίτλος «Bugonia» αντλείται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γένεσις» (γέννηση) ή «γόνος» (γόνος, απόγονος), με ρίζες στην αρχαία πεποίθηση για την αναπαραγωγή των μελισσών. Σύμφωνα με σχετικές παραδόσεις που συναντώνται και στα κείμενα του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου, οι μέλισσες θεωρείται πως μπορούσαν να γεννηθούν μέσα από το σώμα μίας νεκρής αγελάδας – μια παραβολή για τη ζωή, τον θάνατο και την αναγέννηση.

Παραγωγή και διανομή της ταινίας

Την παραγωγή του «Bugonia» συνυπογράφουν ο Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney) και ο Άντριου Λόουβ (Andrew Lowe) για την Element Pictures, ο ίδιος ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Έμα Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι (Miky Lee) και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο (Jerry Kyoungboum Ko) για την CJ ENM.

Η διανομή της ταινίας θα ξεκινήσει αρχικά στις ΗΠΑ με περιορισμένο κύκλο προβολών στις 24 Οκτωβρίου μέσω της Focus Features, ενώ η ευρεία κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για τις 31 Οκτωβρίου. Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το φιλμ στις αίθουσες από τις 6 Νοεμβρίου, με διανομή από την Tanweer.