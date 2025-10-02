Λιγότερο από δύο 24ωρα μετά τη μεγάλη νίκη στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός παραμένει στην Ισπανία για ακόμη μια απαιτητική αποστολή. Απόψε (02/10, 21:45) οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο «WiZink Center» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να επιστρέψουν στον Πειραιά με το απόλυτο απο τη «διαβολοβδομάδα».

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή Ευρωλίγκα, επικρατώντας 102-96 της Μπασκόνια. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ ήταν οι κορυφαίοι, βάζοντας από νωρίς τα θεμέλια για μια θετική σεζόν. Ωστόσο, οι γνωστές απουσίες παραμένουν: ΜακΚίσικ και Έβανς είναι εκτός, ενώ ο Ντιλικίνα βρίσκεται μεν στην αποστολή, αλλά δύσκολα θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

Στην αντίπερα όχθη, η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει επειγόντως αντίδραση. Στην πρεμιέρα της λύγισε από τη Βίρτους Μπολόνια (74-68), πληρώνοντας την αστοχία της (3/23 τρίποντα) και την έλλειψη ρυθμού. Η ομάδα του Σκαριόλο έχει ήδη χάσει και το Super Cup Ισπανίας από τη Βαλένθια, ενώ η παρουσία του Μαλεντόν θεωρείται απίθανη και ο Πρότσιντα δίνεται αμφίβολος.

Ο Ιταλός προπονητής των «μερένχες» Σέρτζιο Σκαριόλο θυμήθηκε τον περσινό αποκλεισμό της Ρεάλ και δήλωσε: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει χημεία, χαρακτήρα και ποιότητα. Είναι ομάδα που ξέρει να παίζει με καρδιά και εμπειρία»

Πέρυσι οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν πέντε φορές, με τον Ολυμπιακό να έχει το πάνω χέρι (τέσσερις νίκες). Απόψε, η Ρεάλ θέλει να αποφύγει νέο στραβοπάτημα, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» ψάχνουν ακόμη ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.