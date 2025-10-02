Στη γεμάτη ποδόσφαιρο αποψινή βραδιά έχουμε τρία παιχνίδια με παρουσία ελληνικών ομάδων σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο ΠΑΟ υποδέχεται την ολλανδική ομάδα με το παράξενο όνομα Γκόου Αχέντ Ιγκλς για το Γιουρόπα Λιγκ. Ο ΠΑΟΚ για την ίδια διοργάνωση πάει στο Βίγκο για να αντιμετωπίσει τη γνωστή μας Θέλτα. Και η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στο Conference League στη Σλοβενία όπου την περιμένει η Τσέλιε. Οι αποστολές των τριών είναι ολότελα διαφορετικές, όπως και οι ομάδες που έχουν απέναντί τους.

Λείπει

Ο Παναθηναϊκός έχει να κερδίσει τα δύο πρώτα του παιχνίδια σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης από τα χρόνια που είχε προπονητή τον μακαρίτη Γιάννη Κυράστα. Εχει κάνει συνεχόμενες νίκες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά το δύο στα δύο στο ξεκίνημα του λείπει: έχει απόψε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να τα καταφέρει. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρέθηκε στη διοργάνωση γιατί κέρδισε πέρυσι το Κύπελλο Ολλανδίας, το μοναδικό της τρόπαιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στον τελικό των αουτσάιντερ, όπως είχε χαρακτηριστεί, η Γκόου Αχέντ Ιγκλς λύγισε την ΑΖ Αλκμαρ στα πέναλτι. Η ΑΖ κρατούσε τη νίκη στα χέρια της μέχρι το ένατο λεπτό των καθυστερήσεων του κανονικού αγώνα, χάρη σε ένα πέναλτι-γκολ του 23χρονου ιρλανδού επιθετικού Τρόι Πάροτ. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς την πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα: ισοφάρισε στο 97′ με πέναλτι που εκτέλεσε ο στόπερ της Ματς Ντέιλ. Στη διαδικασία του τέλους ο ίδιος παίκτης σημείωσε το καθοριστικό τέταρτο πέναλτι: οι παίκτες της Γκόου Αχέντ Ιγκλς ήταν αλάνθαστοι. Αλλά η κατάκτηση του Κυπέλλου δεν άλλαξε ιδιαίτερα την ομάδα. Εξακολουθεί να παίζει το ίδιο περίπου ποδόσφαιρο: ο σκοπός της είναι να βάλει ένα γκολ παραπάνω και να κερδίσει. Στο πρωτάθλημα Ολλανδίας είναι μόλις στη δέκατη θέση και στο Europa League ξεκίνησε με εντός έδρας ήττα από τη γνωστή μας (και πιο έμπειρη) Στεάουα. Για τον ΠΑΟ το ματς αποτελεί ευκαιρία για να δώσει συνέχεια στα καλά του αποτελέσματα αφήνοντας πίσω του την αγωνιστική του κρίση: η Γκόου Αχέντ Ιγκλς μοιάζει αρκετά με η Γιουνγκ Μπόις που στην πρεμιέρα του στο Europa League συνέτριψε.

Συχνά

Η Θέλτα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ είναι διαφορετική ομάδα. Βρίσκεται συχνά στο Europa League και πέρυσι είχε μια πολύ καλή σεζόν παίζοντας επιθετικό ποδόσφαιρο. Αυτό της έδωσε τη δυνατότητα να βγει στην Ευρώπη αλλά και να πουλήσει τους δύο κορυφαίους της ποδοσφαιριστές, που ήταν οι βασικοί υπεύθυνοι για την πολύ καλή της επίθεση: ο νορβηγός φορ Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν και ο ισπανός μεσοεπιθετικός (και τοπικός ήρωας στο Βίγκο) Φερ Λόπεθ πουλήθηκαν πακέτο στη Γουλβς για περίπου 55 εκατομμύρια. Η Θέλτα, που όπως οι πιο πολλές ισπανικές ομάδες του καιρού μας έχει οικονομικά προβλήματα, δεν επένδυσε ούτε καν μέρος αυτών των χρημάτων για την αντικατάσταση των δύο και τα αποτελέσματα της επιλογής φαίνονται στο ισπανικό πρωτάθλημα: είναι προτελευταία με μόνο 5 βαθμούς. Περιμένει τον ΠΑΟΚ ενώ τρέχει ένα σερί χωρίς νίκη σε οκτώ ματς και στην πρεμιέρα της έχασε από τη Στουτγάρδη με 2-1. Εχει μια καλή συμπεριφορά στην άμυνα, δέχεται δύσκολα γκολ, αλλά δεν σκοράρει και ως εκ τούτου δεν μπορεί και να κερδίσει.

Ξεκινά

Σε εντελώς αντίθετη κατάσταση είναι η Τσέλιε απέναντι στην οποία ξεκινά η ΑΕΚ την προσπάθειά της για διάκριση στο Conference League. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα Σλοβενίας και για να βρεθεί στη League Phase του Conference League απέκλεισε καλοκαιριάτικα τη Λουγκάνο και την Μπάνικ Οστράβα κάνοντας τέσσερις σερί νίκες και αφού προηγουμένως είχε αποκλειστεί στον πρώτο προκριματικό του Europa League από την ΑΕΚ Λάρνακας. Ο σκοπός της είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στη χώρα της αλλά και το Conference League το γνωρίζει πολύ καλά. Πέρυσι είχε τρομάξει τη Φιορεντίνα στον προημιτελικό του. Γενικώς τα τελευταία χρόνια έχει καλή ευρωπαϊκή παρουσία και μπορεί να είναι σύμπτωση αλλά αυτό ξεκίνησε από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος της UEFA ο Αλεξάντερ Τσέφεριν που είναι οπαδός της.

Επίθεση

Το αν οι τρεις ελληνικές ομάδες θα πάρουν το αποτέλεσμα που θέλουν θα εξαρτηθεί κυρίως από την αποτελεσματικότητά τους στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός για να κερδίσει τους Ολλανδούς πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα του δώσουν. Είναι δεδομένο πως η κομμάτι άπειρη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Γκόου Αχέντ Ιγκλς θα προσπαθήσει να σκοράρει – δεν είναι ομάδα που έχει δείξει πως μπορεί να παίξει κατενάτσιο, να κλείσει τους χώρους κ.λπ.: αν για κάποιον λόγο αποφασίσει να περιμένει τον ΠΑΟ θα χάσει εύκολα γιατί το παιχνίδι της αναμονής δεν το γνωρίζει. Χώρους θα έχει στη διάθεσή της και η ΑΕΚ. Η Τσέλιε ως υποψήφια πρωταθλήτρια στη χώρα της είναι εμπροσθοβαρής και αρκετά επιθετική: ο κόουτς της ΑΕΚ αγαπάει τα ματς που ο αντίπαλος δίνει στην ομάδα του χώρους για αντεπιθέσεις. Η περίπτωση του ΠΑΟΚ είναι κομμάτι διαφορετική. Η Θέλτα βρίσκεται σε ταραχή και σύγχυση. Ο περσινός ΠΑΟΚ που προκρίθηκε στα νοκάουτ ματς του Europa League θα έπαιζε απόψε για να την κερδίσει, αλλά με τον φετινό ΠΑΟΚ είναι αδύνατον να γίνει πρόβλεψη, όχι του αποτελέσματος του παιχνιδιού, αλλά της συμπεριφοράς του. Λογικά το παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για να κερδίσει και να πάρει τα πάνω του. Αλλά αν το μυαλό όλων είναι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να το περιμένεις.

Βαθμολογία

Οι τρεις ελληνικές ομάδες έχουν πάντως μια τρομερή ευκαιρία κάνοντας αποτελέσματα και τη βαθμολογία τους στο ranking της UEFA να διορθώσουν και να φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα. Αυτό το τελευταίο όταν εμείς οι αθλητικογράφοι το λέμε, εισπράττουμε πολλές ειρωνείες: ο κόσμος δεν πιστεύει πως τις ελληνικές ομάδες τις απασχολεί τίποτα παραπάνω από τα αμιγώς δικά τους. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά βελτίωση της θέσης της χώρας μας στο ranking της UEFA σημαίνει πως ο δευτεραθλητής του πρωταθλήματος μπορεί να εξασφαλίζει μια θέση ακόμα και στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ χωρίς να δώσει προκριματικά. Θέλω να πω πως αυτό και μόνο είναι τεράστιο κίνητρο για όλους. Διότι πολλά μπορεί να περιμένεις από τον ΠΑΟ, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, αλλά και από τον Ολυμπιακό που έχει το δικό του μονοπάτι. Είναι όμως απίθανο να κερδίσουν το πρωτάθλημα και να παίξουν στο Τσάμπιονς Λιγκ και οι τέσσερις ταυτόχρονα…