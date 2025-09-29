Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα θα γίνει και η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η Ελλάδα έχει τρεις εκπροσώπους σε αυτές τις διοργανώσεις, με τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να αγωνίζονται στο Europa League και την ΑΕΚ στο Conference League.

Αντίπαλος του Παναθηναϊκού θα είναι η ολλανδική Γκόου Αχέντ Ιγκλς εντός έδρας, του ΠΑΟΚ η ισπανική Θέλτα εκτός έδρας και η ΑΕΚ θα ταξιδέψει επίσης εκτός έδρας στη Σλοβενία για να αντιμετωπίσει την Τσέλιε.

Πού θα δείτε τους αγώνες του Europa και Conference League:

Σέλτικ – Μπράγκα (19:45, Cosmote Sport 8 HD)

Μπολόνια – Φράιμπουργκ (19:45, Cosmote Sport 7 HD)

Ρόμα – Λιλ (19:45, Cosmote Sport 6 HD)

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Cosmote Sport 3 HD)

Ομόνοια – Μάιντς (19:45, Cosmote Sport 9 HD)

Τσέλιε – ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)

Θέλτα – ΠΑΟΚ (22:00, ANT1, Cosmote Sport 4 HD)

AEK Λάρνακας – Άλκμααρ (22:00, Cosmote Sport 9 HD)

Λιόν – Σάλτσμπουργκ (22:00 Cosmote Sport 8 HD)

Νότινγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ (22:00, Cosmote Sport 7 HD)

Φέγενορντ – Άστον Βίλα (22:00, Cosmote Sport 6 HD)

Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας (22:00, Cosmote Sport 3 HD)