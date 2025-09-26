Γκολ και θέαμα στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το παιχνίδι με την Γιουνγκ Μπόις και επικράτησε εύκολα με 4-1.

Η Άστον Βίλα νίκησε εντός έδρας την Μπολόνια με 1-0.

Διπλό για τη Λιόν στην Ολλανδία, με τη γαλλική ομάδα να κερδίζει την Ουτρέχτη με 1-0.

Εκτός έδρας νίκη και για τη Γκενκ επί της Ρέιντζερς με 1-0.

Μεγάλο διπλό για την Πόρτο στην έδρα της Σάλτσμπουργκ με 1-0.

Τρίποντο για την Στουτγκάρδη απέναντι στην Θέλτα (2-1).

Ισοπαλία στην Ουγγαρία ανάμεσα στην Φερεντσβάρος και την Βικτόρια Πλζεν με 1-1.

Η Λιλ τα… χρειάστηκε απέναντι στη μαχητική Μπραν, αλλά τελικά πήρε το τρίποντο επικρατώντας με 2-1.

Εκτός έδρας νίκη για την Στεάουα Βουκουρεστίου επί της Γκόου Αχέντ Ινγκλς με 1-0.

Στα χθεσινά παιχνίδια, η Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθε ισόπαλη 2-2 στην Ισπανία με την Μπέτις.

Η Μίντιλαντ επικράτησε εντός έδρας της Στουρμ Γκρατς με 2-0.

Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες και μοιραία έμεινε στο 0-0 με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Ρόμα με βασικό τον Τσιμίκα επικράτησε στη Γαλλία της Νις με 2-1

Εντός έδρας τρίποντο για την Φράιμπουργκ απέναντι στη Βασιλεία (2-1).

Η Ντιναμό πήρε το ντέρμπι με την Φενερμπαχτσέ, επικρατώντας με 3-1.

Μεγάλο διπλό της Λουντογκόρετς στη Σουηδία επί της Μάλμε με 2-1.

Ισοπαλία στο Βελιγράδι ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Σέλτικ με 1-1.

Η Μπράγκα δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε την Φέγενορντ με 1-0.

Τα αποψινά αποτελέσματα:

Μίντιλαντ – Στουρμ Γκρατς 2-0

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0

Ερυθρός Αστέρας – Σέλτικ 1-1

Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Φενέρμπαχτσε 3-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Νις – Ρόμα 1-2

Μπέτις – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Μπράγκα – Φέγενορντ 1-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της Πέμπτης (25/9)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς – Στεάουα Βουκουρεστίου 0-1

Λιλ – Μπραν 2-1

Άστον Βίλα – Μπολόνια 1-0

Ουτρέχτη – Λιόν 0-1

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 1-1

Ρέιντζερς – Γκενκ 0-1

Σάλτσμπουργκ – Πόρτο 0-1

Στουτγκάρδη – Θέλτα 2-1

Γιουγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στη League Phase

02/10 19:45 Μπολόνια – Φράιμπουργκ

02/10 19:45 Σέλτικ – Μπράγκα

02/10 19:45 Στεάουα – Γιούνγκ Μπόις

02/10 19:45 Φενέρμπαχτσε – Νις

02/10 19:45 Λουντογκόρετς – Μπέτις

02/10 19:45 Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

02/10 19:45 Ρόμα – Λιλ

02/10 19:45 Μπραν – Ουτρέχτη

02/10 19:45 Βικτόρια Πλζεν – Μάλμε

02/10 22:00 Βασιλεία – Στουργκάρδη

02/10 22:00 Θέλτα – ΠΑΟΚ

02/10 22:00 Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας

02/10 22:00 Φέγενορντ – Άστον Βίλα

02/10 22:00 Γκενκ – Φερεντσβάρος

02/10 22:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντίναμο Ζάγκρεμπ

02/10 22:00 Νότιγχαμ – Μίντιλαντ

02/10 22:00 Λιόν – Ζάλτσμπουργκ

02/10 22:00 Στουρμ Γκρατς – Ρέιντζερς