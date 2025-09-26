Μια νέα αθλητική εκπομπή έρχεται να «ταράξει» τα νερά της διαδικτυακής ενημέρωσης. Kάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 13:00.

Η «ΟΜΑΔΑ» Live φέρνει στο ίδιο τραπέζι ρεπόρτερ που καλύπτουν τις πέντε μεγαλύτερες ομάδες της Stoiximan Super League! Με τις ομάδες μας να διεκδικούν βαθμούς και διακρίσεις σε Champions League, Europa League και Conference League, η «ΟΜΑΔΑ» Live καταγράφει όλο το παρασκήνιο και τις εξελίξεις.

Ο απόηχος της ισοπαλίας του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και του «ιστορικού» διπλού του Παναθηναϊκού στη Βέρνη κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις.

Αναλυτικό ρεπορτάζ για την 5η αγωνιστική της Super League.

Ποιοι ποδοσφαιριστές ξεχώρισαν σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας;

Δημήτρης Σπηλιόπουλος για τον Ολυμπιακό

Νίκος Τζουάννης για τον Παναθηναϊκό

Σταμάτης Βούλγαρης για την ΑΕΚ

Στέλιος Στεργιάδης για τον ΠΑΟΚ

Νίκος Παπαδόπουλος για τον Άρη.