Ο ρεπόρτερ της ομάδας του ΠΑΟΚ, Στέλιος Στεργιάδης, έδωσε την ανάλυσή του για τον αγώνα της 4ης αγωνιστικής για την Superleague ενάντια στον Παναιτωλικό, ενώ αναφέρθηκε και στην περίπτωση ακύρωσης του αγώνα ενάντια στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ του «Δικέφαλου του Βορρά» εστίασε στην αδυναμία του ΠΑΟΚ να «στείλει» την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Αγρινίου, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε 2,83 XGoals στον αγώνα, δηλαδή σύμφωνα με τα στατιστικά το σκορ έπρεπε να λήξει 3-0.

Ανέφερε τις φάσεις του Γιώργου Γιακουμάκη και του Άντρια Ζίβκοβιτς οι οποίες ήταν και οι μεγαλύτερες του αγώνα, ενώ στάθηκε και ποιότητα της ομάδας, λέγοντας πως όταν μια ομάδα δημιούργει τόσες ευκαιρίες, κάποια στιγμή το γκολ θα έρθει.