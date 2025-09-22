Δημοφιλή
- 1
Έτσι θα γίνει ο Γ' Παγκόσμιος Πόλεμοςο εφιαλτικό σενάριο για την Δύση
- 2
Λαχταριστή μηλόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου
- 3
Μεγα-μετρό σε όλη την Ευρώπη: Σχέδιο για 5 γραμμές που θα ενώνουν 40 πόλεις - Σε ποια γραμμή είναι η Αθήνα (χάρτης
- 4
Εύη Νομικού για Σαντορίνη: «Το Γκραν Κάνιον της Μεσογείου» στατιστικά θα δώσει έκρηξη
- 5
Σάλος με το βιβλίο Οικονομικών της Γ’ Γυμνασίου: Η αναφορά σε πλούσιους και φτωχούς που «υποφέρουν το ίδιο» -
- 6
Το κινεζικό «λάστιχο-σοκ» που τρίζει την αγορά
- 7
Έρχεται η μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ σε 1,4 εκατ. συνταξιούχους - Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα και ποιοι οι όροι -
- 8
Καλοκαιράκι μέχρι Τετάρτη – Πού και πότε θα έρθουν βροχές και 7 μποφόρ
- 9
Απόφαση-βόμβα από το ΣτΕ για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών
- 10
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμών για κάθε Ταμείο
ΠΑΟΚ: Νοκ-άουτ μέχρι την διακοπή ο Πέλκας!
Η αναμέτρηση του Δικεφάλου με τον Παναιτωλικό είχε και απώλειες, αφού εκτός από τους βαθμούς θα χάσει για αρκετές ημέρες και τον έμπειρο μεσοεπιθετικό.
ΠΑΟΚ: Ανάμεσα στην αμφισβήτηση και στην ευρωπαϊκή πρόκληση
Η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα έπεσε βαριά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Όχι τόσο για τον βαθμολογικό της αντίκτυπο αφού δεν κέρδισε τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Ολυμπιακός, μιας που το πρωτάθλημα είναι ακόμα στην αρχή, αλλά κυρίως γιατί έβγαλε στην επιφάνεια τα αστοχίας και… ατυχίας που δείχνει η ομάδα στις πρώτες εβδομάδες […]
ΠΑΟΚ: Το «μήνυμα» του Λουτσέσκου στους παίκτες – «Πίστη, συσπείρωση και… mentality»
Μετά το απογοητευτικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, υποδεχόμενος στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Το κλίμα, παρά τη βαθμολογική απώλεια, παραμένει συσπειρωμένο, με τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους παίκτες του: σύνθημα συνέχειας […]
Ομάδα Live: Γιατί πάθαιναν κράμπες οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Στην διαδικτυακή εκπομπή του Δημήτριου Θεοδωρόπουλου, «Ομάδα Live», ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουάννης, απάντησε για τις πέντε κράμπες που ένιωσαν παίκτες του Παναθηναϊκού στο χθεσινό ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού, αριθμός πολύ μεγάλος για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού απέδωσε τις κράμπες και γενικά την κόπωση που εμφανίζει η ομάδα του Παναθηναϊκού στα […]