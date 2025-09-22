Η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα έπεσε βαριά στον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Όχι τόσο για τον βαθμολογικό της αντίκτυπο αφού δεν κέρδισε τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο Ολυμπιακός, μιας που το πρωτάθλημα είναι ακόμα στην αρχή, αλλά κυρίως γιατί έβγαλε στην επιφάνεια τα αστοχίας και… ατυχίας που δείχνει η ομάδα στις πρώτες εβδομάδες της σεζόν.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, γνωστός για την τελειομανία και την εμμονή του στη λεπτομέρεια, ζει αυτές τις ημέρες μέσα σε έναν κυκεώνα σκέψεων. Από τη μία, η αγωνιστική εικόνα που ικανοποιεί τον ίδιο, από την άλλη τα δυο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα και στο… βάθος η τεράστια πρόκληση που έρχεται. Η πρεμιέρα των ομίλων του Europa League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει καλά πως οι ευρωπαϊκές βραδιές χτίζουν χαρακτήρα, προσθέτουν πρεστίζ και μπορούν να καθορίσουν το αφήγημα μιας ολόκληρης χρονιάς.

Παρά την πίεση (για αυτόν ειναι δευτερη φύση η πίεση) που αισθάνεται μετά τα ασταθή βήματα στο ελληνικό πρωτάθλημα, προετοιμάζει μεθοδικά το πλάνο για τη Μακάμπι. Έχει ξαναβρεθεί σε τέτοιες συνθήκες: ξέρει πως ο ΠΑΟΚ μπορεί μέσα σε μία βραδιά να μετατρέψει την αμφισβήτηση σε έκρηξη ενθουσιασμού.

Οι παίκτες, από τη μεριά τους, αντιλαμβάνονται πως ο κόσμος απαιτεί περισσότερα. Στα αποδυτήρια κυριαρχεί η αίσθηση πως η ομάδα έχει αδικηθεί από την ίδια την εικόνα της – στιγμές χαλαρότητας και λάθη σε κρίσιμα σημεία κόστισαν. Όμως, υπάρχει και πίστη. Πίστη πως η ποιότητα του ρόστερ μπορεί να φανεί στο ευρωπαϊκό τερέν, εκεί όπου οι απαιτήσεις είναι ξεκάθαρες και η συγκέντρωση απόλυτη.

Και ο κόσμος; Η Τούμπα (θα) βράζει. Η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό προκάλεσε μουρμούρα, αλλά δεν έσβησε τη δίψα για μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη που θα δώσει το σύνθημα της αντεπίθεσης. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζουν για αυτές τις νύχτες, με τα φώτα στραμμένα στο Δικέφαλο και τα βλέμματα όλης της Ευρώπης να παρακολουθούν. Για τον λαό του ΠΑΟΚ, κάθε τέτοιο παιχνίδι είναι υπόσχεση: ότι η ομάδα τους μπορεί να σταθεί, να παλέψει και να γράψει ιστορία.

Η επόμενη μέρα, λοιπόν, βρίσκει τον ΠΑΟΚ σε μια λεπτή ισορροπία. Από τη μία η εσωστρέφεια και η κριτική που φέρνουν η βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό και η γκέλα εντός έδρας με τον Παναιτωλικό, από την άλλη η προσμονή και η πίστη για την πρεμιέρα στο Europa League. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ξέρουν πως έχουν μπροστά τους μια ευκαιρία να αλλάξουν το κλίμα. Ο κόσμος, έτοιμος όπως πάντα, θα είναι εκεί: να τραγουδήσει, να σπρώξει, να απαιτήσει.

Γιατί στον ΠΑΟΚ έτσι γράφεται η ιστορία: μέσα από δοκιμασίες, μέσα από πίεση, μέσα από βραδιές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη.