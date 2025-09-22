Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, ο 27χρονος επιθετικός Ίον Νικολαέσκου δίνεται ως σίγουρα απών από την πρεμιέρα της ομάδας του στη League Phase του Europa League, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Μολδαβός φορ τραυματίστηκε στον αστράγαλο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου αγώνα με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ όπου η Μακάμπι κέρδισε με 2-1 στο φίναλε. Αν και αρχικά η συμμετοχή του θεωρούνταν αμφίβολη, η κατάσταση εξελίχθηκε αρνητικά. Ο αστράγαλός του είχε πρηστεί σημαντικά, προκαλώντας του έντονους πόνους.

Παρά την ακτινογραφία που υποβλήθηκε για την εκτίμηση του μεγέθους του τραυματισμού, η εικόνα παραμένει θολή. Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο παίκτης δεν συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας ούτε εχθές ούτε σήμερα, ενισχύει την πεποίθηση των Ισραηλινών ρεπόρτερ πως η απουσία του είναι οριστική.

Αλλαγές στα πλάνα του Ζάρκο Λάζετιτς

Η απώλεια του Νικολαέσκου αναγκάζει τον προπονητή της Μακάμπι, Ζάρκο Λάζτιτς, να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του για τον αγώνα της Τούμπας. Η απουσία του βασικού του επιθετικού δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην επιθετική γραμμή, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή ενός άλλου παίκτη-κλειδιού στην ενδεκάδα.

Όπως επισημαίνουν τα ρεπορτάζ, ο Κρίστιαν Μπλιτς αναμένεται να επιστρέψει σίγουρα στο βασικό σχήμα. Ο Μπλιτς, ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο ματς με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, κατάφερε να αλλάξει τις ισορροπίες του αγώνα και έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η είσοδός του στην ενδεκάδα αναμένεται να δώσει νέα δυναμική στην ομάδα και να προσφέρει διαφορετικές λύσεις στον προπονητή της Μακάμπι.