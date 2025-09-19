Ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε τη διήμερη προετοιμασία του για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό και ο Λουτσέσκου έχει βάλει στην αποστολή όλους τους παίκτες.

Το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ έχει θέσει ως απόλυτο στόχο τη νίκη, που θα του εξασφαλίσει το 4/4 στο πρωτάθλημα και θα διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας. Η τελευταία προπόνηση περιλάμβανε εντατική δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ιδιαίτερα σε στατικές φάσεις. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου κατήρτισε τα σχέδιά του χωρίς να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα, καθώς το ιατρικό δελτίο είναι πλέον εντελώς κενό.

Αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ρουμάνο τεχνικό να έχει στη διάθεσή του όλους τους βασικούς του παίκτες, γεγονός που του επιτρέπει να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές για την ενδεκάδα. Η επιστροφή του Κωνσταντέλια αλλά και του Ντεσπόντοφ που αναρρωσε από τον τραυματισμό του, προσδίδει επιπλέον δημιουργικότητα και επιθετική δύναμη στην ομάδα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου ανακοίνωσε την αποστολή που αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά, οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση είναι:

Τερματοφύλακες: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής

Αμυντικοί: Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ

Μέσοι: Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας

Επιθετικοί: Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Τσάλοφ, Γιακουμάκης

Η πληρότητα του ρόστερ και η απουσία τραυματισμών δίνουν στον ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα, ώστε να διεκδικήσει με αξιώσεις το νικηφόρο αποτέλεσμα και να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία στο πρωτάθλημα.