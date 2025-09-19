Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει τον Παναιτωλικό, σε ένα παιχνίδι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά το σοκ της ήττας στο Κύπελλο από τον Λεβαδειακό με 4-1.

Η βαριά εμφάνιση στη Βοιωτία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον αρχηγό Αντρίγια Ζίβκοβιτς να αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη και να ζητά συγγνώμη. Παρ’ όλα αυτά, ο Δικέφαλος καλείται να γυρίσει σελίδα άμεσα, καθώς το πρόγραμμα είναι πυκνό και γεμάτο απαιτητικές αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές, αναζητώντας ισορροπία ανάμεσα σε φρεσκάρισμα και σταθερότητα. Η ανάγκη για βελτίωση στην αμυντική λειτουργία είναι δεδομένη, ενώ επιθετικά το βάρος πέφτει στον Κωνσταντέλια που επιστρέφει και στους Γιακουμάκη, Πέλκα, Τάισον.

Οι προαναφερθέντες καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες και να δώσουν λύσεις. Ο Ρουμάνος τεχνικός έχει μπροστά του το δύσκολο έργο να «ξαναχτίσει» την αυτοπεποίθηση των παικτών του και να τους επαναφέρει σε ρυθμό νικηφόρας συνέχειας.

Ένα κρίσιμο φθινόπωρο αρχίζει από την Τούμπα

Ο Παναιτωλικός, από την πλευρά του, έρχεται στη Θεσσαλονίκη χωρίς άγχος, αλλά με στόχο να εκμεταλλευτεί την πίεση που βαραίνει τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Αγρινίου έχει δείξει πως μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε θεωρητικά ισχυρότερους αντιπάλους, κάτι που καθιστά τον αγώνα ακόμα πιο απαιτητικό.

Το φθινόπωρο προβλέπεται κρίσιμο για τον Δικέφαλο. Στο πρωτάθλημα, κάθε απώλεια βαθμών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στη μάχη της κορυφής, ενώ στην Ευρώπη τα περιθώρια λάθους είναι μηδενικά. Ο αυριανός αγώνας με τον Παναιτωλικό δεν είναι απλώς μια τυπική αναμέτρηση· είναι το πρώτο τεστ χαρακτήρα μετά τη βαριά ήττα και μια ευκαιρία να αποδείξει ο ΠΑΟΚ ότι ξέρει να αντιδρά όταν όλα μοιάζουν να δυσκολεύουν.

Η εικόνα στη Λιβαδειά έφερε στην επιφάνεια προβλήματα που ο ΠΑΟΚ καλείται να διορθώσει άμεσα. Η χαλαρότητα στην άμυνα, τα ατομικά λάθη και η έλλειψη συγκέντρωσης σε καίριες στιγμές «πλήγωσαν» την ομάδα, δείχνοντας πως η σταθερότητα παραμένει ζητούμενο.

Ο Λουτσέσκου γνωρίζει ότι απέναντι στον Παναιτωλικό δεν υπάρχει περιθώριο για παρόμοια εμφάνιση, καθώς μια δεύτερη συνεχόμενη αποτυχία θα μπορούσε να κλονίσει ακόμα περισσότερο το κλίμα στα αποδυτήρια αλλά και την ψυχολογία του κόσμου.

Τι περιμένει να δει ο Λουτσέσκου

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρουμάνος τεχνικός περιμένει περισσότερη ένταση και καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, με στόχο ο ΠΑΟΚ να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του.

Ο Μεϊτέ και ο Οζντόεφ θα έχουν κομβικό ρόλο στη μεσαία γραμμή, καθώς από τη δική τους ισορροπία εξαρτάται η δημιουργία αλλά και η προστασία της άμυνας. Στα άκρα, η επιστροφή του Μπάμπα και η παρουσία του Λόβρεν δίνουν εμπειρία, ενώ μπροστά ο Τάισον αναμένεται να δώσει την απαραίτητη φαντασία και την ατομική ενέργεια.

Το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: ο ΠΑΟΚ να ξαναβρεί την αγωνιστική του ταυτότητα, αυτή που του χάρισε μεγάλες νίκες στην Ευρώπη και τον κράτησε ζωντανό στη μάχη του τίτλων τα προηγούμενα χρόνια. Ο αγώνας με τον Παναιτωλικό μπορεί να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας πορείας ή να αφήσει ανοικτές πληγές. Η μπάλα βρίσκεται πλέον στα πόδια των παικτών.