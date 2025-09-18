Η βαριά ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό δεν ήταν απλώς ένα κακό αποτέλεσμα. Ήταν κάτι… κουβάς κρύο νέρο στο πρόσωπο του ΠΑΟΚ που ήρθε να απομυθοποιήσει πολλές από τις πεποιθήσεις που υπήρχαν γύρω από την φετινή ομάδα.

Βέβαια ακόμα είμαστε πολύ νωρίς στην σεζόν και μόλις στα μέσα Σεπτεμβρίου, ωστόσο το παιχνίδι στη Λιβαδειά ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πως, όταν η ομάδα παρεκκλίνει από τα βασικά της όπλα, οι αδυναμίες του ρόστερ γίνονται κάτι παραπάνω από εμφανείς.

Οι αποκαλύψεις του αγώνα – Από το βάθος του ρόστερ στις ατομικές επιδόσεις

Η εμφάνιση της ομάδας επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί υποψιάζονταν. Το φετινό ρόστερ του ΠΑΟΚ δεν έχει το απαραίτητο βάθος και τις ποιοτικές επιλογές που θα επέτρεπαν στον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει άνετα το απαραίτητο ροτέισον που θα επιτρέψει στην ομάδα να παραμένει με μια αναλλοίωτη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων φάνηκε καθαρά, καθώς ο προπονητής δεν είχε «κρυφούς» άσους στο μανίκι του για να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Αυτούς τους παίκτες είχε και αυτούς χρησιμοποίησε.

Το δίδυμο των χαφ και η απώλεια της ομοιογένειας

Ο αγώνας ανέδειξε επίσης την τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο βασικό δίδυμο των μέσων και στις εναλλακτικές λύσεις. Το δίδυμο των Μεϊτέ και Οζντόεφ είναι αναμφίβολα υψηλού επιπέδου και η απουσία τους από το βασικό σχήμα φάνηκε σε κάθε φάση του αγώνα.

Το μεγαλύτερο, ωστόσο, πρόβλημα ήταν η απώλεια του υπ’ αριθμόν 1 όπλου του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου: της ομοιογένειας. Όταν η ομάδα δεν παίζει με τους ίδιους παίκτες που είναι «δεμένοι» μεταξύ τους, η έλλειψη ποιότητας στο ρόστερ είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί.

Το μάθημα για τον Λουτσέσκου

Παρόλο που ο Λουτσέσκου ανέλαβε την ευθύνη για την ήττα, είναι σαφές ότι δεν είχε άλλες ποιοτικές επιλογές στον πάγκο για να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Ουσιαστικά, το παιχνίδι στη Λιβαδειά του έδειξε και του ίδιου (αν και λογικά θα το γνώριζε ήδη…) ότι δεν έχει το βάθος που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού. Ο Ρουμάνος τεχνικός ξέρει πολύ καλά τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία της ομάδας του. Προφανώς και όταν κάποιοι τον… προκαλούν για το πρωτάθλημα, απαντάνε τα αποτελέσματα και η εικόνα της ομάδας στην Λιβαδειά αντί για τον ίδιο.

Συνοψίζοντας, η ήττα από τον Λεβαδειακό ήταν ένα σκληρό, αλλά απαραίτητο, μάθημα. Ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί τις αδυναμίες του και να ανασυνταχθεί άμεσα, εστιάζοντας στα δυνατά του σημεία, μέχρι να βρει τρόπους να ενισχυθεί πραγματικά.