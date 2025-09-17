Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στους αγωνιστικούς ρυθμούς του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης, η οποία φέτος έχει νέο φορμάτ. Η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά αντιμετώπισε τον Λεβαδειακό στην Λιβαδειά με στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για να βγει στην πρώτη τετράδα και να βρεθεί με την μια στα προημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ, ένας από τους πιο επιτυχημένους συλλόγους στον θεσμό, ξεκίνησε τη φετινή του πορεία με φιλοδοξίες, στοχεύοντας στην κατάκτηση του τροπαίου. Το ματς αυτό σηματοδότησε την έναρξη μιας νέας προσπάθειας, με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν με αγωνία το πως θα πάει η αναμέτρηση μετά και τις αλλαγές του Λουτσέσκου.

Ο Δικέφαλος βιωσε μια από τις μεγάλες ήττες στην ιστορία του δεχόμενος τέσσερα γκολ από τον Λεβαδειακό που είχε 4-5 αλλαγές στην ομάδα πριν το ματς. Σε καμία στιγμή του αγώνα δεν μπήκε ο ΠΑΟΚ στο πνεύμα της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να μην μπαίνει καλά στο ματς και φαίνεται πως κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Στο 12ο λεπτό, μετά από μια εκπληκτική ενέργεια του Φίλων από τα δεξιά, η “κοφτή” σέντρα του ανάγκασε τον Κεντζιόρα σε αυτογκόλ, δίνοντας το προβάδισμα στον Λεβαδειακό.

Αμέσως μετά, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την πίεσή του για την ισοφάριση. Στο 19ο λεπτό, ο Καμαρά έχασε μια μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά που κατέληξε άουτ μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς. Επτά λεπτά αργότερα, ο Ιβανούσετς βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή μετά από νέα σέντρα του Ζίβκοβιτς, αλλά το πλασέ του κατέληξε άουτ, χάνοντας μια ακόμα σημαντική ευκαιρία.

Στο 33ο λεπτό, ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Φίλων στον Μπέρδο. Ο Τσαλόφ εκτέλεσε, ο Λοντίγκιν βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή, μετά από μια “περίεργη” πορεία, κατέληξε στα δίχτυα, γράφοντας το 1-1 έστω και με το… ζόρι.

Η απάντηση του Λεβαδειακού ήρθε στο 40ό λεπτό. Σε φάουλ του Βέρμπιτς, ο Βήχος με μια δυναμική κεφαλιά μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στον αγώνα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Αλλού η άμυνα του ΠΑΟΚ στο φάουλ για το 2-1 αλλού και ο Γκουγκεσασβίλι που δεν έκανε ποτέ την έξοδο που έπρεπε να κάνει.

Καταιγιστικός ο Λεβαδειακός στο δεύτερο ημίχρονο… απών ο ΠΑΟΚ!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό για τον Λεβαδειακό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε πλήρως την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ.

Στο 48ο λεπτό, ο Κεντζιόρα έκανε ένα αχρείαστο σπρώξιμο στον Φίλων, δίνοντας την ευκαιρία στον Πεντρόσο να εκτελέσει εύστοχα το πέναλτι και να ανεβάσει το σκορ σε 3-1. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 53ο λεπτό, ο Μανθάτης με δυνατό σουτ από το ύψος της περιοχής έκανε το 4-1, ολοκληρώνοντας το επιθετικό ξέσπασμα του Λεβαδειακού.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά οι αλλαγές των Πέλκα, Τάισον και Μύθου δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Λεβαδειακός συνέχισε να πιέζει, με τον Γκουγκεσασβίλι να πραγματοποιεί μια μεγάλη επέμβαση σε σουτ του Παλάσιος στο 73ο λεπτό.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να χάνει ευκαιρίες για να μειώσει, όπως το άστοχο τελείωμα του Τάισον και το σουτ του Πέλκα που απέκρουσε ο Λοντίγκιν.

Ο Λεβαδειακός πανηγύρισε μια θριαμβευτική νίκη με 4-1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ προβλημάτισε έντονα, ειδικά στον αμυντικό τομέα, ενώ οι πολλές κάρτες (πέντε στο ημίχρονο) και η κόπωση των παικτών επηρέασαν την απόδοση της ομάδας.