Μετά το «ηχηρό χαστούκι» της ήττας με 4-1 από τον Λεβαδειακό, ο ΠΑΟΚ καλείται να γυρίσει άμεσα σελίδα και να βγάλει μια δυναμική αντίδραση στο γήπεδο.

Ο αγώνας το Σάββατο το βράδυ (20:30) με τον Παναιτωλικό στην Τούμπα αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις και να επανέλθει η ηρεμία, παίρνοντας το τρίποντο για το 4/4 στο πρωτάθλημα.

Ίσως η νίκη επί του Παναιτωλικού του επιτρέψει να μείνει μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα ή να ανοίξει περαιτέρω την διαφορά του από τον Παναθηναϊκό, ανάλογα με το αποτέλεσμα του ντέρμπι στην Λεωφόρο και του δύσκολου αγώνα της ΑΕΚ στην Λάρισα με την ΑΕΛ.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ετοιμάζεται να παρατάξει μια ριζικά διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με την αναμέτρηση της Λιβαδειάς. Η ήττα εκεί αντιμετωπίζεται εντός της ομάδας ως μια κακή παρένθεση, την οποία ο Δικέφαλος θέλει να αφήσει πίσω του όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Λουτσέσκου θα έχει στη διάθεσή του επτά βασικούς παίκτες που είτε απουσίαζαν είτε χρησιμοποιήθηκαν ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτές οι επιστροφές αναμένεται να αλλάξουν πλήρως την εικόνα της ομάδας, όχι μόνο σε πρόσωπα αλλά και σε διάθεση.

Συγκεκριμένα, στην ενδεκάδα αναμένεται να επανέλθουν οι: Γίρι Παβλένκα, Ντέγιαν Λόβρεν, Μαγκομέντ Οζντόεφ, Γιώργος Γιακουμάκης, Γιάννης Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Σουαλιό Μεϊτέ με τον Μπάμπα Ράχμαν που έπαιξαν στην Λιβαδειά στο τελευταίο μισάωρο της αναμέτρησης.

Οι Μεϊτέ και Μπάμπα έπαιξαν με τον Λεβαδειακό, αλλά μπήκαν στο παιχνίδι ως αλλαγές μετά το 4-1 και στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα, προσπαθώντας να μαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Η επιστροφή τους στο βασικό σχήμα αναμένεται να δώσει την απαραίτητη ισορροπία και ποιότητα.

Αποφασισμένοι για απαντήσεις οι ποδοσφαιριστές

Εντός των αποδυτηρίων, οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν έκρυψαν την απογοήτευση και τον προβληματισμό τους για την εμφάνιση. Στις μεταξύ τους συζητήσεις και στην προπόνηση, έλεγαν πως είναι απαράδεκτο να παρουσιάζεται αυτή η εικόνα και να δέχεται η ομάδα τέσσερα γκολ.

Αυτό που τους πείραξε περισσότερο δεν ήταν τόσο η ήττα, όσο το βαρύ σκορ και η αδυναμία αντίδρασης. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έδωσε το στίγμα με τις δηλώσεις του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην Λιβαδειά, βρίσκοντας σύμφωνους με τα όσα είπε όλους τους παίκτες.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές δεσμεύτηκαν ότι θα κάνουν τα πάντα για να βγάλουν αντίδραση και να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ο Λουτσέσκου από εδώ και πέρα περιμένει να δει μια ομάδα με πάθος και μαχητικότητα, που θα τιμήσει τη φανέλα και θα αποδείξει πως η Λιβαδειά ήταν απλά ένα κακό… όνειρο.

Ο ΠΑΟΚ έχει ένα και μόνο στόχο: την άμεση αποκατάσταση της τάξης και της αγωνιστικής του αξιοπρέπειας. Η ήττα με 4-1 δεν ήταν απλώς ένα κακό αποτέλεσμα, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα που αφύπνισε τους πάντες στον σύλλογο. Οι παίκτες, στις συζητήσεις τους, δεν έκρυψαν τα συναισθήματα τους, αναγνωρίζοντας πως μια τέτοια εικόνα δεν αρμόζει σε ομάδα του βεληνεκούς (και του μπάτζετ) του Δικεφάλου.

Η ευθύνη βαραίνει όλους, από την τεχνική ηγεσία μέχρι τους παίκτες. Ωστόσο, η αντίδραση της ομάδας δείχνει αποφασιστικότητα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη, έστειλε παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς τους παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη Λιβαδειά. Η απάντηση θα δοθεί στο γήπεδο, με την επιστροφή των βασικών στελεχών που θα ξαναδώσουν στον ΠΑΟΚ την ομοιογένεια και την ποιότητα που του έλειψε.

Το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό δεν είναι απλά ένα ακόμα ματς πρωταθλήματος. Είναι ένα τεστ χαρακτήρα και αυτογνωσίας. Η Τούμπα περιμένει να δει μια ομάδα που θα παλέψει για κάθε μπάλα, που θα έχει πάθος και πειθαρχία. Η βελτίωση της εικόνας είναι το πρώτο και σημαντικότερο βήμα, καθώς η βαριά ήττα έφερε στην επιφάνεια αδυναμίες που ο ΠΑΟΚ πρέπει να διορθώσει άμεσα, αν θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός σε όλες τις διοργανώσεις.