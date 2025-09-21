Μετά τη δύσκολη νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ επί της Χάποελ Ιερουσαλήμ, ο προπονητής της αντιπάλου του Δικεφάλου αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στην επερχόμενη αναμέτρηση για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο Ζάρκο Λάζετιτς τόνισε τον ενθουσιασμό της ομάδας του για την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ένα τόσο ιστορικό γήπεδο και απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο στην πρώτη αγωνιστική της φετινής ευρωπαϊκής περιμένεις στην δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

«Είναι ωραίο. Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ευκαιρία που έχουμε να παίξουμε στην Τούμπα, σε ένα ιστορικό στάδιο εναντίον μιας πολύ καλής ομάδας όπως είναι ο ΠΑΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Λάζετιτς, αναγνωρίζοντας τόσο το ειδικό βάρος της έδρας του ΠΑΟΚ όσο και την αγωνιστική ποιότητα του αντιπάλου.

Η ετοιμότητα της Μακάμπι και ο σεβασμός στον ΠΑΟΚ

Οι δηλώσεις του Σέρβου προπονητή, που έγιναν αμέσως μετά την ολοκλήρωση ενός κρίσιμου αγώνα για την ομάδα του, δείχνουν τον σεβασμό με τον οποίο αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ο Λάζετιτς έχει ήδη θέσει το βλέμμα του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του θα έχει μόλις μία μέρα για ξεκούραση πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για τον ευρωπαϊκό αγώνα.

Η αναγνώριση του ΠΑΟΚ ως μια «πολύ καλή ομάδα» από έναν έμπειρο προπονητή, αλλά και ο χαρακτηρισμός της Τούμπας ως «ιστορικού σταδίου», αντικατοπτρίζει την αντίληψη που επικρατεί στην Ευρώπη για τον Δικέφαλο.

Ο Λάζετιτς αναγνωρίζει την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ και την δυναμική που δίνουν στην ομάδα τους, στοιχεία που σίγουρα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στο τακτικό πλάνο του αντιπάλου.