Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Παναιτωλικό, που έληξε ισόπαλος 0-0 είναι ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα για τον Δικέφαλο και κυρίως ήταν απογοητευτικό γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι παίκτες δεν τα έδωσαν όλα μέχρι το τέλος. Γιατι υπήρχε πλήρης κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο που δεν μετουσιώθηκε σε νίκη, αφού δεν ήρθε το γκολ της λύτρωσης.

Εκτός από την αγωνιστική διάσταση, που έδειξε τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες και τις υπόλοιπες, ο αγώνας αποτελεί παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μικρότερες ομάδες προσεγγίζουν τα παιχνίδια τους, αποδεχόμενες μια παθητική στάση με στόχο να πάρουν έστω και έναν βαθμό.

Η αδικία των αριθμών σε μια… παράλογη ισοπαλία

Με μια πρώτη ματιά στα στατιστικά, η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν συγκλονιστική αλλά το ταμπλό έδειξε κάτι άλλο από την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε 525 επιτυχημένες μεταβιβάσεις (89% επιτυχία), ενώ ο Παναιτωλικός μόλις 107 (62%). Αυτό το χάσμα στα απόλυτα νούμερα, περισσότερο από το ποσοστό, αποκαλύπτει ότι οι δύο ομάδες κατέβηκαν στο γήπεδο με εντελώς διαφορετικό πλάνο.

Ο Παναιτωλικός, αν και πρόσφατα είχε επιδείξει ανταγωνιστικότητα κερδίζοντας σε μια δύσκολη έδρα όπως στο «Κλεάνθης Βικελίδης», δεν προσπάθησε ούτε στιγμή να παίξει ποδόσφαιρο. Η προσέγγισή του ήταν αμιγώς αμυντική, με μοναδικό σκοπό να κρατήσει το μηδέν και να αποσπάσει έναν βαθμό.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ κατηγορήθηκε για φλύαρη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά η κριτική αυτή είναι επιφανειακή. Η ομάδα του Λουτσέσκου έδειξε ότι μπορεί να «πνίξει» τους αντιπάλους της, καθώς η κυκλοφορία γινόταν κυρίως στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 24 σουτ, οκτώ εκ των οποίων εντός εστίας και τέσσερις να χαρακτηρίζονται ως κλασικές ευκαιρίες.

Οι επτά επεμβάσεις του Τσάβες και η αστοχία του ΠΑΟΚ

Για να κατανοήσει κανείς πλήρως τι συνέβη, πρέπει να ανατρέξει στα πιο προηγμένα στατιστικά, όπως τα Expected Goals (xGoals). Ο ΠΑΟΚ «έγραψε» ένα εξωπραγματικό 2.83 xGoals, έναν αριθμό που αντικατοπτρίζει την υψηλή ποιότητα των ευκαιριών που δημιούργησε. Το γεγονός ότι αυτός ο δείκτης δεν μεταφράστηκε σε γκολ, αποδεικνύει την τραγική αστοχία της ομάδας.

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, που έκανε τη διαφορά, ήταν ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού, Λούκας Τσάβες. Ο Αργεντινός, με επτά σωτήριες επεμβάσεις, απέτρεψε το 1.32 από τα 2.83 xGoals του ΠΑΟΚ, δηλαδή έσωσε κάτι παραπάνω από… ένα γκολ του Δικεφάλου. Ενώ το υπόλοιπο χάθηκε λόγω απρόσεκτων τελικών προσπαθειών των παικτών του Δικεφάλου. Η απόδοσή του Τσάβες ήταν τόσο καθοριστική που βάσει των στατιστικών άλλαξε το τελικό αποτέλεσμα.

Η ισοπαλία με τον Παναιτωλικό μπορεί να εντείνει τον προβληματισμό μετά και την ήττα στην Λιβαδειά, ωστόσο η κοινή παραδοχή όλων είναι ότι ακόμα βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο της σεζόν. Στην Ελλάδα ο τίτλος κρίνεται κυρίως στα λεγόμενα «μικρά ματς» και κάθε βαθμός μπορεί να μετρήσει, ωστόσο φαίνεται πως όλοι θα έχουν τις δικές τους στραβές κατά την διάρκεια του «μαραθωνίου».

Μπορεί να χαρακτηριστεί άτυχος ο ΠΑΟΚ για τον αγώνα, όπως είπε και ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το τέλος του αγώνα και μαζί με την… τύχη του ο Δικέφαλος χρειάζεται να φτιάξει λίγο και τις αποφάσεις των παικτών του όταν βρίσκονται εντός ή εκτός της περιοχής του αντιπάλου.