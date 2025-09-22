Μετά το απογοητευτικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στην ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, υποδεχόμενος στην Τούμπα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Το κλίμα, παρά τη βαθμολογική απώλεια, παραμένει συσπειρωμένο, με τον προπονητή Ραζβάν Λουτσέσκου να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στους παίκτες του: σύνθημα συνέχειας και επιμονής.

Ο Ρουμάνος τεχνικός, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του στο υπάρχον ρόστερ, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές του να διατηρήσουν την πίστη τους στο αγωνιστικό πλάνο και να είναι πλήρως συγκεντρωμένοι στον αγώνα με τους Ισραηλινούς. Η φιλοσοφία του είναι ξεκάθαρη: καμία αποσταθεροποίηση, καμία ριζική αλλαγή, αλλά ενίσχυση των βασικών αρχών που έχουν δομηθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Οι επιστροφές και το μεγάλο ερωτηματικό της ενδεκάδας

Παρόλο που η τακτική προσέγγιση του Λουτσέσκου παραμένει σταθερή, αναμένονται ορισμένες σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα, τόσο λόγω αναγκαστικών συνθηκών όσο και λόγω αγωνιστικής φόρμας.

Πιο συγκεκριμένα, στην άμυνα, αναμένεται η επιστροφή του Μιχαηλίδη που πήρε ανάσες με τον Παναιτωλικό, παράλληλα, ο Κένι διεκδικεί σοβαρά μια θέση στο αρχικό σχήμα.

Στο δημιουργικό και επιθετικό κομμάτι, οι επιλογές του Λουτσέσκου είναι περισσότερες και πιο σύνθετες. Ο τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα ανοίγει τον δρόμο για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην αρχική ενδεκάδα.

Το μεγάλο ερωτηματικό, ωστόσο, βρίσκεται στην επίθεση, όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος. Ο Τσάλοφ και ο Ντεσπόντοφ διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στην αρχική ενδεκάδα. Ο Ρουμάνος προπονητής καλείται να αποφασίσει ποιος εκ των δύο θα προσφέρει περισσότερα απέναντι στην άμυνα της Μακάμπι, με τον καθένα να διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορούν να υπηρετήσουν το επιθετικό πλάνο.

Η τελική επιλογή της ενδεκάδας του ΠΑΟΚ δεν αναμένεται να αποτελέσει ριζική ανατροπή, αλλά μια σειρά από στοχευμένες προσαρμογές που θα συνδυάζουν τη φρεσκάδα με την ανάγκη για αποτελεσματικότητα στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα.

Μια νίκη που θα αποτελέσει τονωτική ένεση

Η επιλογή του Λουτσέσκου για την επίθεση, ειδικά ανάμεσα στον Τσάλοφ και τον Ντεσπόντοφ, αναμένεται να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την τελική μορφή της ομάδας. Εάν ο Ρουμάνος τεχνικός επιλέξει την εμπειρία και την αγωνιστικότητα του Τσάλοφ, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει σε πιθανότητα συνεργασίας στο συνδυαστικό παιχνίδι, ενώ η επιλογή του Ντεσπόντοφ θα προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και εκρηκτικότητα στις πτέρυγες.

Παράλληλα, η παρουσία του Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα αναμένεται να δώσει την απαραίτητη δημιουργικότητα για να «σπάσει» την αμυντική λειτουργία των Ισραηλινών, οι οποίοι είναι γνωστό ότι αρέσκονται στο σφιχτό παιχνίδι.

Ο αγώνας με τη Μακάμπι δεν είναι απλώς η πρεμιέρα της διοργάνωσης, αλλά μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να αφήσει πίσω την πρόσφατη δυστοκία του στο πρωτάθλημα.

Μια νικηφόρα αρχή στους ομίλους θα λειτουργήσει ως τονωτική ένεση ψυχολογίας για το σύνολο και θα θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία, κάτι που αποτελεί σημαντικό στόχο για τον σύλλογο. Ο Λουτσέσκου, γνωρίζοντας τη σημασία της αναμέτρησης, ζήτησε από τους παίκτες του να δείξουν πάθος και αποφασιστικότητα, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η εμπιστοσύνη του είναι δικαιολογημένη.