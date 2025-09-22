Στην διαδικτυακή εκπομπή του Δημήτριου Θεοδωρόπουλου, «Ομάδα Live», ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Τζουάννης, απάντησε για τις πέντε κράμπες που ένιωσαν παίκτες του Παναθηναϊκού στο χθεσινό ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού, αριθμός πολύ μεγάλος για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού απέδωσε τις κράμπες και γενικά την κόπωση που εμφανίζει η ομάδα του Παναθηναϊκού στα τελευταία της παιχνίδια στη μη αναμενόμενη ένταση του χθεσινού αγώνα με τον Ολυμπιακό, στην προετοιμασία του Ρουί Βιτόρια για τα προκριματικά Champions League και Europa League στα οποία όπως είπε ο Παναθηναϊκός είχε τρεξίματα και στην κόπωση και ψυχολογική πίεση των παικτών των «Πράσινων».

Επίσης αναφέρθηκε στην «διαφορετική» προετοιμασία που είχαν οι ποδοσφαιριστές της ομάδας, δίνοντας ως παραδείγματα τον Κυριακόπουλο και τον Ντάβιντε Καλάμπρια.