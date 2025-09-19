Ομάδα

Η εκπληκτική εμφάνιση του Μάρκους Ράσφορντ εναντίον της Νιούκαστλ, στο Champions League, ήρθε να επιβεβαιώσει την πεποίθηση που πολύ έχουν αρχίσει να πιστεύουν. Πως δηλαδή, η κατάσταση που επικρατεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, «αρρωσταίνει» τους ποδοσφαιριστές της και το μόνο «φάρμακο» είναι να φύγουν από τον σύλλογο. Έτσι, οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν αρχίσει να λογίζονται, ως ο... ιός του ποδοσφαίρου