Ο Μάρκο Νίκολιτς στη δήλωση που έκανε μετά το τέλος του αγώνα με τον Λεβαδειακό, τόνισε ότι αυτό το καλοκαίρι ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ο ίδιος επιχείρησαν να ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας της ΑΕΚ. Είναι γεγονός πως ηλικιακά η ΑΕΚ δείχνει να είναι πιο… νεαρή σε ηλικία σε σχέση με πέρσι, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να εστιάσουμε στο ποια είναι τα πραγματικά νούμερα σε αυτή την ιστορία.

Όποιος χρησιμοποιεί απλά το trasnfermarkt και κάνει μία αντιγραφή αριθμών, θα διαπιστώσει ότι η διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι μόλις 0,2 έτη. Αυτό το νούμερο όμως είναι εντελώς παραπλανητικό και πλασματικό.

Τη σεζόν 2024-2025 λοιπόν, στο transfermarkt εμφανίζει την ΑΕΚ να έχει ένα ρόστερ 40 ποδοσφαιριστών με μέσο όρο ηλικίας 28,2 έτη και χρηματιστηριακή αξία 74,25 εκατ. ευρώ. Βεβαίως σε αυτό έχουν συμπεριληφθεί και παίκτες όπως ο 32χρονος Στάνκοβιτς που δεν έπαιξε ποτέ, οι 20χρονοι Κοσίδης και Γιαννούλης, οι Μαρούτσης και Κολιμάτσης, 19 και 18 ετών αντίστοιχα που επίσης δεν έκαναν συμμετοχές και πολλοί ακόμα. Το ουσιαστικό ρόστερ της ΑΕΚ πέρσι ήταν 29 ποδοσφαιριστές με μέσο όρο ηλικίας τα 28,5 έτη (μεγαλύτερο δηλαδή από αυτό που δείχνει η «υπηρεσία»).

Θεωρητικά λοιπόν η ΑΕΚ είχε το τέταρτο πιο γερασμένο ρόστερ πίσω από αυτά των ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και Καλλιθέας, αλλά αν αναλύσουμε και τα υπόλοιπα ρόστερ με τον ίδιο τρόπο μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ήταν όμως δεδομένα ένα από τα πλέον γερασμένα της κατηγορίας.

Φέτος, σύμφωνα πάλι με το transfermarkt η ΑΕΚ διαθέτει το δεύτερο πιο γερασμένο ρόστερ της κατηγορίας, πίσω μόνο από τον Αστέρα Τρίπολης! Οι Αρκάδες έχουν μέσο όρο τα 28,8 έτη και η ΑΕΚ τα 28. Όπως και πέρσι έτσι και φέτος, η ΑΕΚ έχει το τέταρτο πιο «ακριβό» ρόστερ με πεσμένη χρηματιστηριακή αξία στα 69,58 εκατ. ευρώ, αλλά με 32 ποδοσφαιριστές.

Προχωρώντας στην ανάλυση των «32» δεν μπορούμε να βάλουμε στην αγωνιστική «εξίσωση» τον Μπαλαμιώτη που είναι ο 20χρονος τέταρτος γκολκίπερ, τον 25χρονο Μήτογλου που είναι εκτός ομάδας, αλλά και τον 33χρονο Κάλενς που δεν ξέρουμε αν και πότε θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.

Επομένως μιλάμε για 29 ποδοσφαιριστές συμπεριλαμβανομένων των νεαρών Κολιμάτση, Κοσίδη, Αγγελόπουλου και Χρυσόπουλου (οι οποίοι χαμηλώνουν αρκετά τον ηλικιακό «δείκτη»), αλλά και με τους Γιόνσον και Οντουμπάτζο, που επίσης δεν ξέρουμε αν και πότε θα πάρουν ουσιαστικό χρόνο συμμετοχής. Αφαιρώντας λοιπόν μόνο τους τρεις πρώτους, έστω και αν δεν είναι απόλυτο το δείγμα γραφής, έχουμε μέσο όρο ηλικίας τα 27,7 έτη.

Επομένως η ΑΕΚ αυτό που πραγματικά κατάφερε, ήταν να ρίξει για 9-10 μήνες το μέσο όρο ηλικίας της στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, αλλά παραμένει μία ομάδα με παίκτες που είναι «μεγάλοι». Αυτό βεβαίως δε σημαίνει και κάτι ιδιαίτερο, διότι αυτοί που «κουβάλησαν» την ΑΕΚ στα δύσκολα του καλοκαιριού, αλλά και στην πρώτη ανηφόρα του φθινοπώρου, ήταν σε πολλά ματς οι… αποκαλούμενοι «γέροι».

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται πλέον, είναι το πότε θα μπορούμε να δούμε μία πολύ πιο ουσιαστική διαφορά αναφορικά με την ανανέωση του ρόστερ και την περεταίρω μείωση της ηλικίας του.

Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, μάλλον το επόμενο καλοκαίρι όπου λήγουν τα συμβόλαια των Κάλενς (33), Βίντα (36), Οντουμπάτζο (32), Γιόνσον (32), Γκατσίνοβιτς (30), Περέιρα (34), Ζοάο Μάριο (δανεικός 32) και Μάνταλου (34).

Αν λοιπόν και στο μεθεπόμενο μεταγραφικό «παράθυρο» η ΑΕΚ συνεχίσει να φέρνει παίκτες ανάλογης ηλικίας των Ρέλβας, Πενράις, Κουτέσα και Γιόβιτς, θα μπορεί να πλησιάσει το 27 και γιατί όχι και να το «σπάσει»…