Ο Άρης παραμένει στο Αγρίνιο μετά τη χθεσινή νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό και πλέον ετοιμάζεται για την Σαββατιάτικη (20/09) αναμέτρηση με την Κηφισιά για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Μανόλο Χιμένεθ πήρε μαζί του 24 ποδοσφαιριστές και από το βράδυ της Τετάρτης έχουν γίνει 25.

Ο Πέδρο Άλβαρο έμεινε αρχικά στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της λοίμωξης που υπέστη το πόδι. Ωστόσο, ο Πορτογάλος αισθάνεται καλύτερα και με εντολή Χιμένεθ ταξίδεψε χθες το απόγευμα στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας για να ενσωματωθεί στην αποστολή της ομάδας.

Η συμμετοχή του στο ματς του Σαββάτου θα κριθεί έως αύριο, με τον Χιμένεθ να έχει και τις εναλλακτικές των Σούντμπεργκ και Ρόουζ. Μάλιστα ο τελευταίος ήταν βασικός μετά από καιρό στο ματς Κυπέλλου και τα πήγε πολύ καλά δίπλα στον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας.

Με κόσμο κόντρα στην Κηφισιά

Την ίδια στιγμή οι φίλοι του Αρη περιμένουν σήμερα την ενημέρωση της ΠΑΕ για την παρουσία τους στο παιχνίδι με την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Οι «κιτρνόμαυροι» εξασφάλισαν 450 εισιτήρια και στη διάρκεια της ημέρας θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάθεσή τους.