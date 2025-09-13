Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν άνοιξε καθόλου μέσα στην εβδομάδα τα “χαρτιά” του για την ενδεκάδα του αποψινού αγώνα με τον Ατρόμητο. Και απ’ ότι φαίνεται είχε λόγο…

Ο Ισπανός τεχνικός επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις, ειδικά με τις επιλογές των Μορουτσάν και Ντούντου για τα εξτρέμ. Διούδης, Γαλανόπουλος και Μεντίλ τα υπόλοιπα νέα πρόσωπα για τον Άρη.

Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς, Ντούντου, Μόντσου, Μορουτσάν, Μορόν

Στην αντίπερα όχθη, ο Λεωνίδας Βόκολος αρκέστηκε μονάχα σε μία αλλαγή και πιο συγκεκριμένα αυτή του Γιουμπιτάνα ο οποίος πήρε τη θέση του τιμωρημένου Μπάκου.

Η ενδεκάδα του Ατρομήτου: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρος, Μίρχολ, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Παλμεζάνο, Τζοβάρας, Οζέγκοβιτς.