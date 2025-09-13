Οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν τα μεσάνυχτα την απόκτηση του Γάλλου επιθετικού από την Λέγκια Βαρσοβίας, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Migouel Alfarela για τα επόμενα τρία χρόνια.

O Migouel Alfarela γεννήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 1997 στο Montivilliers της Γαλλίας και σε μικρή ηλικία εντάχθηκε στην ακαδημία της Le Havre.

Αφού έφτασε μέχρι τη δεύτερη ομάδα της Le Havre και έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Gonfreville, το 2019 υπέγραψε στην FC Annecy.

Μετά από δυόμισι χρόνια στο Ανεσί, ο Γάλλος επιθετικός μετακόμισε στο Παρίσι για λογαριασμό της Paris FC.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στη Ligue 2 οδήγησαν στην μεταγραφή του στην SC Bastia με τη φανέλα της οποίας μεγαλούργησε για δύο σεζόν (73 συμμετοχές, 16 γκολ, 6 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2024 η Legia Warsaw έβγαλε από τα ταμεία της ένα εκατομμύριο ευρώ για να εντάξει στο δυναμικό της τον Alfarela.

Μετά από 22 συμμετοχές (1 γκολ, 2 ασίστ) στο πρώτο μισό της σεζόν στην Πολωνία παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν στην Athens Kallithea.

Μέσα σε λίγους μήνες στη χώρα μας ο Alfarela έκανε αισθητή την παρουσία του πετυχαίνοντας 9 γκολ σε 17 αγώνες.

Το φετινό καλοκαίρι επέστρεψε στην Βαρσοβία πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Super Cup, ενώ αγωνίστηκε τόσο στα προκριματικά του UEFA Europa League και του UEFA Conference League όσο και στο πρωτάθλημα Πολωνίας, σκοράροντας, μάλιστα, στην πρεμιέρα.

Από σήμερα ο Migouel Alfarela ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ.

Bienvenue, Migouel!

«Υπόσχομαι ότι θα δώσω το 100%»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr