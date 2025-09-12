Η τελευταία μέρα των μεταγραφών δεν γίνεται να μην έχει… μέσα της λίγο από τον Άρη των 17 μεταγραφών και με το ενδιαφέρον στο «κόκκινο» για το κατά πόσο θα προλάβει μία τελευταία κίνηση.
Η υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρελά μονοπωλεί το ενδιαφέρον και έχει εξελιχθεί σε… σήριαλ. Από τον Άρη δεν επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και διαψεύδουν την περίπτωση του Γάλλου, η οποία θα κριθεί την τελευταία στιγμή.
Με δεδομένο πάντως ότι το deal ακόμα είναι στον «αέρα», προφανώς υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Και οι Πολωνοί έρχονται τις τελευταίες ώρες για να… ανατρέψουν τα δεδομένα, κάνοντας λόγο για συμφωνία του Άρη με άλλο ποδοσφαιριστή!
Το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «gol.pl» σημειώνει ότι, «οι τελευταίες πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η μεταγραφή μπορεί τελικά να μην πραγματοποιηθεί! Τι συμβαίνει; Οι σύλλογοι ήταν κοντά σε συμφωνία, αλλά πριν καταλήξουν, ο Άρης υπέγραψε παίκτη για διαφορετική θέση!
Οι επιπτώσεις είναι ότι η προσφορά των Ελλήνων υποτίθεται ότι άλλαξε εν μία νυκτί. Ο Αλφαρέλα υποτίθεται ότι θα λάμβανε πολύ χαμηλότερο μισθό από ό,τι είχε υποσχεθεί προηγουμένως και οι όροι της Λέγκια έγιναν χειρότεροι. Μια πηγή μας διαβεβαιώνει ότι, ως αποτέλεσμα, η συμφωνία δεν θα προχωρήσει και ο Αλφαρέλα θα παραμείνει στη Λέγκια μέχρι τον χειμώνα.
Ωστόσο, έχουν ήδη υπάρξει αρκετές ανατροπές σε αυτό το θέμα, οπότε πρέπει να περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα κλείνει σήμερα, επομένως υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή».