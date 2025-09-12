Η τελευταία μέρα των μεταγραφών δεν γίνεται να μην έχει… μέσα της λίγο από τον Άρη των 17 μεταγραφών και με το ενδιαφέρον στο «κόκκινο» για το κατά πόσο θα προλάβει μία τελευταία κίνηση.

Η υπόθεση του Μιγκέλ Αλφαρελά μονοπωλεί το ενδιαφέρον και έχει εξελιχθεί σε… σήριαλ. Από τον Άρη δεν επιβεβαιώνουν αλλά ούτε και διαψεύδουν την περίπτωση του Γάλλου, η οποία θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Με δεδομένο πάντως ότι το deal ακόμα είναι στον «αέρα», προφανώς υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Και οι Πολωνοί έρχονται τις τελευταίες ώρες για να… ανατρέψουν τα δεδομένα, κάνοντας λόγο για συμφωνία του Άρη με άλλο ποδοσφαιριστή!