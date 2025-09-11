Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα είναι στο προσκήνιο για τον Άρη τα τελευταία 24ωρα και οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για την ολοκλήρωση ή όχι του δανεισμού του.

Οι Πολωνοί σημειώνουν από νωρίς το πρωί ότι η Λέγκια Βαρσοβίας απέρριψε την πρόταση των «κιτρινόμαυρων» για οψιόν αγοράς στις 500 χιλιάδες ευρώ, Ωστόσο, νεότερα ρεπορτάζ από την Πολωνία αναφέρουν ότι η πρόταση των «κιτρινόμαυρων» ανέβηκε στις 700 χιλιάδες ευρώ για την οψιόν της αγοράς του το επόμενο καλοκαίρι.

🔜 Aris złożył nową ofertę za Migouela Alfarelę. Wypożyczenie z wykupem 700 tys euro + 15 procent od kolejnej sprzedaży. Legia chciała milion euro, ale już ta oferta – przy nacisku na odejście Francuza – powinna wystarczyć. Okno transferowe w Grecji zamyka się w piątek. pic.twitter.com/KW0HPhOJos — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 11, 2025

Τα ρεπορτάζ των Πολωνών επιβεβαιώνονται και από το περιβάλλον του Αλφαρέλα. Απ’ αυτό προκύπτει ότι οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Λέγκια όμως δείχνει να είναι στο «ναι μεν αλλά» για τον δανεισμό του Αλφαρέλα εξαιτίας και του Ζαν Πιέρ Ενσαμέ πέραν του οικονομικού. Ο Γάλλος επιθετικός τραυματίστηκε προσφάτως στον αχίλλειο. Στο ρόστερ υπάρχουν επίσης οι Ράγιοβιτς και Τσόλακ, ωστόσο ο Αλφαρέλα έχει σημαντικό ρόλο όπως μαρτυρούν οι δέκα συμμετοχές που μετράει φέτος.

Ενδεχομένως κάποιοι πιο ευνοϊκοί όροι να αλλάξουν τη στάση της Λέγκιας και το deal να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Ο Άρης θα το παλέψει έως το τέλος, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του Μανόλο Χιμένεθ για τη συγκεκριμένη κίνηση και με τον Ανδαλουσιανό να έχει ζητήσει από την αρχή την απόκτηση ενός επιθετικού εάν το ευνοούν οι συνθήκες.