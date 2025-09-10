Οι διαπραγματεύσεις του Άρη με τη Λέγκια Βαρσοβίας για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. τουλάχιστον όπως σημειώνουν νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Σημερινή ανάρτηση του ρεπόρτερ του «footmercato», Ζοσουέ Κασέ, αναφέρει ότι οι επαφές των δύο ομάδων βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Η νέα πληροφορία που παραθέτει, όμως, είναι ότι για τον παίκτη υπάρχει ενδιαφέρον και από την ΑΕΚ.

Στο τέλος, σημειώνει ότι η μεταγραφή του Γάλλου φορ αναμένεται να ξεκαθαρίσει άμεσα.

Η περίπτωση του Αλφαρέλα είδε μόλις χθες το φως της δημοσιότητας, με τους Γάλλους να κάνουν αρχικά λόγο για συμφωνία του Άρη με τη Λέγκια ώστε να αποκτήσει τον παίκτη με δανεισμό και οψιόν αγοράς στις 500 χιλιάδες ευρώ.