Επίσημα παίκτης του Άρη είναι ο Μιχάλης Βοριαζίδης, με μεταγραφή από το Αιγάλεω για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 20χρονος χαφ αποτελεί μία κίνηση με φόντο το μέλλον αλλά και τη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου. Θυμίζουμε ότι κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να ξεκινάει και να τελειώνει τα ματς με έναν παίκτη γεννημένο μετά το 2004.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Μιχάλη Βοριαζίδη από το Αιγάλεω (1/10/2004), ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο 20χρονος μέσος ξεκίνησε την καριέρα του από την Α.Ε.Κ. Κοζάνης σε ηλικία 6 ετών. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στους Ακρίτες Κοζάνης και στα 15 του μεταπήδησε στην Α.Ε.Π. Κοζάνης.

Σε ηλικία 16 χρόνων ο τότε προπονητής του στην Α.Ε.Π. Κοζάνης, Τσέχος Roman Nadvornik, διέκρινε το ταλέντο του και πήρε μεταγραφή στην β’ ομάδα της Slavia Prague (κάνοντας, παράλληλα, προπονήσεις με την πρώτη ομάδα των Τσέχων).

Εκεί παρέμεινε για τρία χρόνια αρχικά στην β’ ομάδα (2021/’22), όπου κατέγραψε 19 εμφανίσεις και 1 γκολ στην CFL, ενώ μετά από δύο δανεισμούς σε Viagem Pribram και Taborsko, επέστρεψε στην Slavia.

Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στο Αιγάλεω, όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές (19 στο πρωτάθλημα και 2 στο Κύπελλο) και από σήμερα ανήκει στην ομάδα μας.

Μιχάλη, καλώς ήρθες στον ΑΡΗ!».

«Όνειρο ζωής»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Μιχάλης Βοριαζίδης, τόνισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εντάσσομαι στην οικογένεια του ΑΡΗ. Σήμερα εκπληρώνεται ένα όνειρο ζωής. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα για την εμπιστοσύνη.

Θα δουλέψω σκληρά, ώστε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της νέας μου ομάδας».