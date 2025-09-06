Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να επισημοποιηθεί η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στον Άρη.

Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τους Θεσσαλονικείς για συμβόλαιο διετούς διάρκειας και τη Δευτέρα (08/09) αναμένεται να περάσει από ιατρικές/ εργομετρικές εξετάσεις, ώστε ακολούθως να πέσουν οι υπογραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Ο 32χρονος κίπερ ετοιμάζεται εδώ και καιρό για την επιστροφή στην ομάδα που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και από την οποία αποχώρησε το 2017 με προορισμό τον Παναθηναϊκό.

Ο Διούδης θα είναι αυτός που θα κλείσει την τριάδα των τερματοφυλάκων, μετά τους Γιώργο Αθανασιάδη και λόβρο Μάικιτς.