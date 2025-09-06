Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι ο νέος προπονητής του Άρη και το μόνο που απομένει είναι οι ανακοινώσεις.

Αυτές θα «έρθουν» στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να επισημοποιήσουν την ανάληψη των «κιτρινόμαυρων» από τον Ισπανό τεχνικό. Δεν χρειάζονται, όμως, ώστε να επιβεβαιώσουν για ακόμη μία φορά ότι η μοίρα έχει τον δικό της τρόπο να κινεί τα νήματα στη ζωή και στο ποδόσφαιρο.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ότι ο Χιμένεθ αντικαθιστά για δεύτερη φορά στην καριέρα του τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο του 2019 στην ΑΕΚ και η δεύτερη έρχεται έξι χρόνια αργότερα. Πάλι στην Ελλάδα, πάλι σε ομάδα με κιτρινόμαυρα…

Παιχνίδι της μοίρας είναι επίσης ότι ο Άρης αποτέλεσε τον τελευταίο εν Ελλάδι αντίπαλο του Χιμένεθ και συγκεκριμένα στο 0-0 τον Μάιο του 2021 στο ΟΑΚΑ για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος.

Και μέσα σ’ όλα, ο Μανόλο ανταμώνει ξανά, μετα από λίγους μήνες, με τον Κώστα Γαλανόπουλο.

Ο Άρης θα είναι η τρίτη ομάδα στην οποία θα συνεργαστεί ο Χιμένεθ με τον 27χρονο χαφ. Πέρυσι συνυπήρξαν στον ΑΠΟΕΛ και μετά από εισήγηση του 60χρονου τεχνικού για την απόκτησή του, δίχως να λησμονείται η πολυετής κοινή παρουσία τους στην ΑΕΚ.

Ο Γαλανόπουλος έχει αγωνιστεί σε 91 ματς υπό τις οδηγίες του Χιμένεθ, τα περισσότερα από κάθε άλλον προπονητή με τον οποίο έχει δουλέψει. Παρότι ο Ουζουνίδης ήταν αυτός που τον έφερε ουσιαστικά στον Άρη αλλά αποχώρησε, σίγουρα δεν τον… χαλάει καθόλου αυτή η εξέλιξη από τη στιγμή που ακολουθεί ο Χιμένεθ.