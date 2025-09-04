Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής του Άρη και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη.

Μετά την αρχική συμφωνία των δύο πλευρών οριστικοποιήθηκε και η άφιξη του Ισπανού στην Ελλάδα, με τους ανθρώπους του Άρη να τον περιμένουν αύριο (05/09) το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο Χιμένεθ θα φέρει μαζί του ακόμα τέσσερα άτομα τα οποία θα απαρτίζουν το σταφ του και μένει να διευκρινιστεί πότε θα κάνει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Αρχικά το πλάνο για αύριο είναι πρωινή προπόνηση, η οποία ίσως μετακινηθεί το απόγευμα για χάρη του Ισπανού. Εκτός εάν διαφοροποιηθεί η διήμερη άδεια του Σαββατοκύριακού ή προλάβει το αυριανό πρόγραμμα.

Οι ανακοινώσεις για τον Χιμένεθ θα γίνουν μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» με τον Μαρίνο Ουζουνίδη.