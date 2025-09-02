Ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποχώρησή του από τον Άρη. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, όλα δείχνουν πως είναι θέμα ωρών να λυθεί η συνεργασία με τον 56χρονο τεχνικό.

Μετά από οκτώ μήνες παρουσίας και 22 παιχνίδια, ο Ουζουνίδης ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το «Κλεάνθης Βικελίδης», προσθέτοντας το όνομά του στη μακριά λίστα των προπονητών που «έφυγαν» πρόωρα από τον κιτρινόμαυρο πάγκο.

Από το 2018, όταν ο Άρης επέστρεψε στη Super League, συνολικά οκτώ προπονητές έχουν περάσει από την τεχνική ηγεσία. Οι πέντε από αυτούς μοιράζονται την ίδια μοίρα, δηλαδή αποχώρησαν μετά τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πάντα έπειτα από ήττα. Σάββας Παντελίδης, Χερμάν Μπούργος, Τόλης Τερζής και πλέον ο Μαρίνος Ουζουνίδης… Ολοι είδαν τη θητεία τους να τελειώνει πρόωρα.

Ο μοναδικός που δεν «πρόλαβε» ούτε τη 2η αγωνιστική ήταν ο Μίκαελ Ένινγκ. Αν και ξεκίνησε με νίκη απέναντι στη Λαμία (3-1) το 2020, αποκλείστηκε αμέσως μετά στην Ευρώπη από την Κόλος Κοβαλίβκα, γεγονός που έφερε τον Άκη Μάντζιο στην τεχνική ηγεσία.

Με άλλα λόγια, ο Άρης αλλάζει για πέμπτη φορά προπονητή μέχρι τη 2η αγωνιστική. Ένα μοτίβο το οποίο είναι πλέον επαναλαμβανόμενο και θα έπρεπε ήδη να έχει προβληματίσει τον Θεόδωρο Καρυπίδη, όπως και η έλλειψη σταθερότητας στον πάγκο του Άρη όλα αυτά τα χρόνια.

Για να θυμηθούμε…

Πάκο Ερέρα (2018, 134 μέρες)

Σάββας Παντελίδης (2018-2019, 291 μέρες)

Μίκαελ Ένινγκ (2019-2020, 340 μέρες)

Άκης Μάντζιος (2020-2022, 512 μέρες)

Χερμάν Μπούργος (2022, 189 μέρες)

Άλαν Πάρντιου (2022-2023, 145 μέρες)

Τόλης Τερζής (2023, 204 μέρες)

Άκης Μάντζιος (2023-2024, 471 μέρες)

Μαρίνος Ουζουνίδης (2024-2025 263 μέρες)

Οκτώ προπονητές και εννέα αλλαγές στον πάγκο από το 2018 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε βάθος επταετίας! Ο μοναδικός που κατάφερε να διακριθεί ήταν ο Άκης Μάντζιος με την κατάκτηση της 3ης θέσης δύο φορές. Μάλιστα ο νυν τεχνικός της Εθνικής Κύπρου είναι και ο μοναδικός μετά τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ που… επιβίωσε στον πάγκο του Άρη για πάνω από ένα ημερολογιακό έτος.