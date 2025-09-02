Θέμα ωρών είναι να οριστικοποιηθεί η αποχώρηση του Γιάκουμπ Μπράμπετς από τον Άρη.

Ο Τσέχος αμυντικός έκανε χθες πιθανότατα την τελευταία του προπόνηση στα κιτρινόμαυρα, αποχωρώντας μετά από τέσσερα χρόνια και 142 συμμετοχές με τη φανέλα του Αρη.

Ο έμπειρος αμυντικός έχασε τη θέση του βασικού φέτος από τον Πέδρο Αλβάρο, ενώ για τα στόπερ αποκτήθηκε και ο Νόα Σόνκο Σούντμπεργκ. Ο Μπράμπετς έπεσε 4ος στην ιεραρχία και έτσι επιθυμεί να πάει κάπου όπου θα έχει χρόνο συμμετοχής. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Ρίο Άβε μεταξύ άλλων.

