Ολο και πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου από τον Άρη φαίνεται να βρίσκεται ο Μαρίνος Ουζουνίδης τις τελευταίες ώρες.

Παρότι έχουν περάσει αρκετές ώρες από το χθεσινό ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, ακόμα δεν έχει βγει… καπνός από την Αλκμήνης. Δηλαδή μία επίσημη αντίδραση από την ΠΑΕ, κυρίως όσον αφορά το θέμα του προπονητή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 56χρονος τεχνικός είναι κοντά στην έξοδο. Καρυπίδης και Ρέγες δείχνουν να αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή σε αυτή τη φάση για την ομάδα, τόσο αγωνιστικά όσο και επικοινωνιακά.

Το κλίμα είναι αρκετά βαρύ για τον Ουζουνίδη, ωστόσο δεν έχει εκδηλώσει κάποια πρόθεση παραίτησης. Το θέμα είναι λοιπόν εάν το «διαζύγιο» θα είναι μονόπλευρα ή κοινή συναινέσει. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχει το ζήτημα της αποζημίωσης που θα λάβει ο προπονητής και σίγουρα είναι ένα ζήτημα, εκτός εάν αποφασίσει τελικά να αποχωρήσει μόνος του.

Ολα δείχνουν, πάντως, ότι ο Άρης θα επιστρέψει με άλλο προπονητή μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος και ήδη ο Ρούμπεν Ρέγες -σύμφωνα με πληροφορίες- τσεκάρει τη λίστα του για πιθανούς αντικαταστάτες.