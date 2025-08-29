Ίδια και απαράλλαχτη με το ματς κόντρα στον Βόλο είναι η αποστολή του Άρη για την αυριανή (30/08) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης πήρε μαζί του 23 ποδοσφαιριστές και δεν άλλαξε κάτι, αφήνοντας πάλι εκτός τους Ντούντου, Καράι, Ρόουζ και τον ανέτοιμο Γαλανόπουλο

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη: Majkic, Αθανασιάδης, Tejero, Fadiga, Mendyl, Frydek, Pedro Alvaro, Fabiano Leismann, Sundberg, Brabec, Racic, Monchu Rodriguez, Jensen, Morutan, Mamadou Gning, Carles Perez, Diandy, Misehouy, Loren Moron, Kadewere, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.

Θυμίζουμε ότι φέτος έχει αλλάξει ο κανονισμός. Έτσι, οι 23 ποδοσφαιριστές θα είναι στον πάγκο και δεν θα «κοπεί» κάποιος λίγο πριν τη σέντρα όπως πέρυσι που έπρεπε να υπάρχει 20άδα.