Ο Άρης προερχόταν από μία δύσκολη περίοδο και ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν γινόταν να μην σταθεί σε αυτό, πριν την αγωνιστική κριτική του για το παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο.

Το βάρος της νίκης ήταν μεγάλο και κάτι που η ομάδα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά. «Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για τη νίκη. Δεν ήταν ένα απλό ματς για εμάς. Ηταν ακόμα πιο δύσκολο, προερχόμενοι από έναν αποκλεισμό και μία αρνητική ενέργεια. Έπρεπε να το διαχειριστούμε ψυχολογικά. Με ενδιέφερε η ηρεμία των παικτών και νομίζω ότι κατά διαστήματα δείξαμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλά. Οπως ότι έχουμε και κενά τα οποία πρέπει να δουλέψουμε και να βελτιώσουμε. Οι παίκτες μαθαίνουν ακόμα ο ένας τον άλλον και το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι το καλύτερο από πλευράς θεάματος αλλά είναι δύσκολο. Πρέπει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του. Ο στόχος επετεύχθη και τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι», ήταν το πρώτο σχόλιο του Έλληνα τεχνικού, πριν συνεχίσει για την όλη κατάσταση που κλήθηκε να διαχειριστεί η ομάδα το προηγούμενο διάστημα.

«Δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί. Πάντα ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός φέρνει αρνητισμό. Τον προπονητή σε αμφισβήτηση, τους παίκτες, τους πάντες. Θα έπρεπε να ήμασταν πιο έτοιμοι. Το να μένουμε σε κάτι άσχημο, μπορεί να χάσουμε αυτό που έρχεται. Ατομικά έχουμε καλούς παίκτες και πρέπει να βρουν τη χημεία τους. Ο Βόλος είναι οργανωμένη και επικίνδυνη ομάδα. Φάνηκε αυτό. Εάν στα πρώτα 20 λεπτά σκοράραμε ένα γκολ, τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα για εμάς».

Ο Άρης για ακόμη ένα ματς εμφάνισε προβλήματα στο αμυντικό τρανζίσιον, το οποίο σύμφωνα με τον Ουζουνίδη είναι ζήτημα ομαδικής δουλειάς. «Δεν είναι μόνο θέμα “6αριού”. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τρόποι. Θέλω η ομάδα να παίζει όπως πρέπει. Το πώς θα το κάνουμε, πρέπει να το δουλέψουμε παραπάνω. Είναι φανερό το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε ως ομάδα. Για μένα, αυτά είναι φυσιολογικά. Καινούργια ομάδα, καινούργιοι παίκτες… Εάν κάνουμε καλή ομάδα, θα κάνουμε και καλύτερα πράγματα στη συνέχεια».

Ένας από τους λίγους παίκτες που προβλημάτισαν ήταν ο Χάμζα Μεντίλ και ο Ουζουνίδης αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στην περίπτωση του Μαροκινού. «Δεν είναι καλά στο μυαλό του. Θέλει βοήθεια και πρέπει να τον βοηθήσουμε. Μας έχει δείξει ποιός είναι και τί μπορεί να κάνει. Το να δέχεσαι κίτρινη κάρτα στο 2′ λεπτό, δεν βοηθάει».