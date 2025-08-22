Νέα πρόσωπα και μία έκπληξη στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μαρίνος Ουζουνίδης για το παιχνίδι με τον ΝΠΣ Βόλο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος αύριο (23/08) στις 20:00.

Πέραν της επιστροφής του Λορέν Μορόν και του Τάσου Δώνη, ο Έλληνας τεχνικός πήρε μαζί του και τον Τίνο Καντεβέρε. Ο τελευταίος φαινόταν ότι δύσκολα θα προλάβει αλλά τελικά τα κατάφερε και μένει να φανεί έως αύριο εάν θα βρίσκεται στην τελική 20άδα του αγώνα.

Εκτός έμεινε ο Ντούντου Ρόντρίγκες, όπως και ο Χουλιάν Κουέστα που βρίσκεται στην Τουρκία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Αντάλιασπορ.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη: Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Αλβαρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Μορουτσάν, Νινγκ, Πέρεθ, Ντιανί, Μισεουί, Μορόν, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.