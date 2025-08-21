Παίκτης της Ακαντέμικα Βισέου είναι και επίσημα από το βράδυ της Πέμπτης ο Αλβάρο Σαμόρα.

Η πορτογαλική ομάδα ανακοίνωσε τον δανεισμό του Κοσταρικανού μεσοεπιθετικού από τον Άρη για τον επόμενο χρόνο.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ήταν εκτός πλάνων του Άρη από το ξεκίνημα του καλοκαιριού και πλέον έχει την ευκαιρία να βρει ξανά τον καλό εαυτό του στην 2η κατηγορία της Πορτογαλίας.