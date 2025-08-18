Ποιό είναι το πρώτο που βγαίνει ενστικτωδώς ως συμπέρασμα για την εικόνα του Άρη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης; Εκείνη η πρώτη σκέψη ρε αδελφέ, δίχως «πασπαλίσματα» ανάλυσης;

Οτί μεσοεπιθετικά υπάρχει ποιότητα φέτος. Η ίδια ποιότητα που υπήρχε και στα παιχνίδια κόντρα στην Αράζ Ναχτσιβάν αλλά για διάφορους λόγους δεν έκανε την εμφάνισή της.

Δύο εβδομάδες και κάτι, μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε παίκτες όπως οι Πέρεθ, Μορουτσάν και Μισεουί. Οι τρεις, δηλαδή, που ξεχώρισαν για τους Θεσσαλονικείς στην πρόβα τζενεράλε έξι μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Τρεις παίκτες που μαζί με τους υπόλοιπους έδειξαν, με βάση το χθεσινό δείγμα, ότι ο Άρης φέτος μπορεί να έχει περισσότερη ουσία στην «περιφέρειά» του -δανειζόμενοι έναν μπασκετικό όρο- ώστε να μην είναι μόνος επιθετικά ο Λορέν Μορόν και να καλείται να βγάζει αυτός μονίμως τα… κάστανα από τη φωτιά.

Η καλή. η κακή και το άστρο του Μισεουί

Η ποιότητα αποτελεί το ένα «συστατικό» της βελτιωμένης εικόνας του Άρη κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Το δεύτερο και βασικό είναι η διάθεση της ομάδας. Πιο φρέσκια, με τρεξίματα και πιο αποτελεσματική πίεση πάνω από το μεσαίο τρίτο, με αποτέλεσμα να αυξάνει τις κατοχές της και παράλληλα την παρουσία της στο μισό των Αρκάδων στο πρώτο μέρος. Ένα μοτίβο πάνω στο οποίο ο Ουζουνίδης θέλει να «χτίσει» τον Άρη, μαζί με την ουσία που έλειψε μέχρι το 45′ και τη βρήκε μέσα από την «παράσταση» του Γκάμπριελ Μισεουί στο δεύτερο μέρος.

Ο Ολλανδός μεσοεπιθετικός δικαιολογεί, για την ώρα, τον… ντόρο εντός της ομάδας για την περίπτωσή του και την επιμονή του Ρούμπεν Ρέγες να τον φέρει με δανεισμό από την Τζιρόνα. Ένας game changer που ίσως έχει το potential για να καλύψει το κενό που άφησε ο Μάνου Γκαρθία στον άξονα όταν πωλήθηκε στην Κάνσας τον περασμένο Ιανουάριο.

Η άλλη πλευρά του χθεσινού φιλικού είναι ότι ο Άρης αποτελεί μία ομάδα που για την ώρα βασίζεται κυρίως στην ποιότητά της. Της λείπουν ακόμα στοιχεία για να χαρακτηριστεί «ομάδα». Ένα πιο ξεκάθαρο πλάνο, περισσότερο παιχνίδι από τον άξονα, αυτοματισμοί. Συν την προβληματική λειτουργία που παρουσιάζει από την Ολλανδία ακόμα στο αμυντικό τρανζίσιον, όπου ο Αστέρας θα είχε κάνει μεγαλύτερη ζημιά χθες εάν είχε καλύτερες αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο. Ένα πρόβλημα που είναι συνολικό αλλά σχετίζεται και με τα χαφ, εκεί που φάνηκε και χθες ότι λείπει ένας πιο ταχυδυναμικός παίκτης από τον Ούρος Ράτσις που παραμένει… βαρύς.

Ηταν μία «πρόβα» με ανάμεικτα συναισθήματα για τον Αρη. Του προσέφερε όμως μία θετική αύρα μετά από δύο εβδομάδες που ήταν δύσκολες πνευματικά μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ. Μία αύρα την οποία πρέπει να επιστρατεύσει και να την ενισχύσει στην πρεμιέρα του Σαββάτου (23/08) με τον ΝΠΣ Βόλο, ώστε να διώξει κάποια από τα «σύννεφα» πάνω από το κεφάλι του και να βάλει τις βάσεις για την διεκδίκηση της 4άδας.