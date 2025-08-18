Ο Γκάμπριελ Μισεουί ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη φιλική νίκη του Άρη επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1, το βράδυ της Κυριακής.

Ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο -έστω και ανεπίσημο- για τον 20χρονο Ολλανδό επιθετικό, με ένα γκολ και μία ασίστ που άλλαξαν τις ισορροπίες στο δεύτερο μέρος στην τελική «πρόβα» του Άρην πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

«Nιώθω πολύ καλά στον Άρη. Από την πρώτη στιγμή όλοι με υποδέχθηκαν με θέρμη. Αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Ολοι με βοήθησαν να προσαρμοστώ. Ηταν ωραία που βοήθησα την ομάδα να κερδίσει.

Ηταν φιλικό παιχνίδι. Σε μία εβδομάδα έχουμε το πρώτο επίσημο ματς στο πρωτάθλημα και πρέπει να ξεκινήσουμε με νίκες», ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Μισεουί μετά το τέλος του χθεσινού φιλικού, σχολιάζοντας την ετοιμότητα της ομάδας εν όψει του αγώνα με τον ΝΠΣ Βόλο.

«Πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι. Θα δουλέψουμε σκληρά αυτή την εβδομάδα για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης τον χρησιμοποίησε πίσω από τον επιθετικό και τόνισε ότι είναι η θέση που προτιμάει. «Αυτή είναι η αγαπημένη μου θέση. Μπορώ να παίξω και σε άλλες θέσεις της επίθεσης. Πίσω από το φορ, όμως, μου ταιριάζει περισσότερο. Είναι η θέση στην οποία αγωνίζομαι από μικρή ηλικία».

Κόντρα στον Βόλο θα έχει την ευκαιρία να παίξει σε ένα γήπεδο με περισσότερο κόσμο, μνημονεύοντας την ατμόσφαιρα κόντρα στην Αράζ. «Ειδα το ματς με την Αράζ και εντυπωσιάστηκα από τον παλμό της κερκίδας. Ηθελα πολύ να παίξω. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να είναι κοντά μας. Πρέπει και εμείς όμως να βάλουμε τα δυνατά μας για να έχουμε επιτυχίες, χαρές. Αυτά αξίζουν οι φίλαθλοι μας».