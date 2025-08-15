Οι ποδοσφαιριστές του Άρη απολαμβάνουν μερικές καλοκαιρινές ανάσες ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, πριν ολοκληρωθεί αύριο (16/08) η προετοιμασία τους για την φιλική αναμέτρηση της Κυριακής (17/08) κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης, στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η πρόβα τζενεράλε με τους Αρκάδες είναι η καλύτερη ευκαιρία του Μαρίνου Ουζουνίδη, από τα τέλη Ιουλίου, για να δώσει αγωνιστικό ρυθμό στους ποδοσφαιριστές του. Στους περισσότερους τουλάχιστον, παράλληλα με κάποιες δοκιμές εν όψει της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Αυτό είναι άλλωστε και το πλαίσιο το οποίο περικλείει τα φιλικά παιχνίδια… Δοκιμές με αγωνιστικά λεπτά. Στην περίπτωση του Άρη όμως, το επερχόμενο με τον Αστέρα φαίνεται να απαιτεί και κάτι παραπάνω. Σαν να έχει ένα «πρέπει» να… αιωρείται από πάνω του.

Είναι μία κατάσταση στην οποία τον έχει οδηγήσει η παταγώδης αποτυχία στην Ευρώπη που… ηχεί ακόμα στα αυτιά του βλέποντας την Ομόνοια να ξεφτιλίζει την Αράζ με aggregate score 9-0 και να του θυμίζει την τεράστια ευκαιρία που έχασε. Μαζί με το κάζο φυσικά.

Παίκτες και Ουζουνίδης καλούνται την επόμενη Κυριακή να δείξουν ότι έγινε δουλειά από τις 31 Ιουλίου και τον αποκλεισμό στην Ευρώπη. Οτι υπάρχει μία εξέλιξη. Οχι απαραίτητα να κερδίσουν αλλά να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα και φυσικά προς την κατεύθυνση που επιτάσσει η εποχή, αφού καμία ομάδα δεν είναι σε θέση ακόμα να δείξει κάτι ολοκληρωμένο.

Ολα τα παραπάνω δεν σβήνουν ή αναιρούν τα λάθη που προηγήθηκαν. Θα δώσουν όμως μία πιο αισιόδοξη «νότα» εν όψει της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα και να δείξουν ότι ο Άρης βαδίζει σε έναν πιο σωστό δρόμο για να βρει τα αγωνιστικά σημεία αναφοράς που έχει ανάγκη εντός των συνόρων.