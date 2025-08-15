Ο Φρέντρικ Γένσεν αποκτήθηκε φέτος από τον Άρη και έφερε μαζί του στη Θεσσαλονίκη τις… δάφνες της επταετούς παρουσίας του στην Bundensliga.

Ένας ποδοσφαιριστής με αξιοσημείωτο βιογραφικό από τη μία και έναν γεμάτο ιατρικό φάκελο από την άλλη, ο οποίος ωστόσο δεν αποθάρρυνε τον Ρούμπεν Ρέγες να επενδύσει στην περίπτωσή του και μάλιστα με τριετές συμβόλαιο.

Ο Γένσεν είναι από τα… flops -δηλαδή τις απογοητεύσεις– των δύο αγώνων με την Αράζ. Ανέτοιμος και εμφανώς στη φάση προσαρμογής σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο που συνήθισε για επτά χρόνια στην Άουγκσμπουργκ. Στοιχεία τα οποία λειτουργούν και ως ελαφρυντικά στην περίπτωσή του, όπως επίσης το γεγονός ότι ήρθε αρκετά αργά ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει άμεσα.

Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός είναι στην λίστα εκείνων των παικτών που… κουβαλούν ένα «πρέπει» βελτίωσης με την επιστροφή των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη. Ένα «πρέπει» στο οποίο θα τον βοηθήσει σίγουρα και ένας πιο συγκεκριμένος ρόλος που θα του δοθεί από τον Μαρίνο Ουζουνίδη πίσω από τον επιθετικό, όπου έχει πλέον ανταγωνισμό με τους Μορουτσάν και Μισεσουί.

Παρότι το ξεκίνημα του Γένσεν στον Άρη δεν είναι ιδανικό, αυτό που δεν… χαλάει είναι η σταθερή παρουσία του στην Εθνική Φινλανδίας, της οποίας αποτελεί σταθερό στέλεχος την τελευταία οκταετία.

Η εκκίνηση του Γένσεν στη σεζόν δεν πτόησε τον Γιάκομπ Φρίις απ’ το να τον καλέσει για το φιλικό με την Νορβηγία (04/09) και την δεύτερη αναμέτρηση με την Πολωνία (07/09) για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο ματς τα οποία ίσως φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα στον Γένσεν τόσο για να βελτιώσει τη φόρμα του όσο και πνευματικά μετά από ένα καλοκαίρι προσαρμογής το οποίο βιώνει ακόμα.