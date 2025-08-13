Δημοφιλή
- 1
Κατασπαράσσουν τα άλογα όταν γεράσουν
- 2
Η περιοχή της Ελλάδας που άναψαν τζάκια, την ώρα που «καίγεται» η Ελλάδα
- 3
Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
- 4
Φλέγεται η χώρα: Συνεχίζεται η μάχη σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο και Πρέβεζα - Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112
- 5
Σοφία Σεϊρλή: Με θρησκευτική ευλάβεια
- 6
Ινδονησία: Όταν μια πειρατική σημαία από anime δίχασε μια χώρα…
- 7
«Δεν θέλει Παναθηναϊκό ο Ουναΐ»!
- 8
Λένα Σαμαρά: Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατό τηςη Δευτέρα η κηδεία της
- 9
Μήλος: Στο αστυνομικό τμήμα οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του νησιού
- 10
Φωτιά στην Πάτρα: Οι φλόγες έφτασαν στην θάλασσα - Βίντεο από σκάφος που περιπολεί για βοήθεια σε κατοίκους
Ο Άρης ξεμπέρδεψε… εμμέσως με τον Κουάισον
Ο Ρόμπιν Κουάισον ήταν το μεγαλύτερο βαρίδιο που ήθελε να «πετάξει» ο Άρης από πάνω του πριν το φινάλε του καλοκαιριού. Και το κατάφερε, γλιτώνοντας ένα σημαντικό μέρος του συμβολαίου του, το οποίο φέτος θα έφτανε περίπου τις 900 χιλιάδες ευρώ. Ο Σουηδός επιθετικός αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία ωστόσο δεν ανακοίνωσε […]
«Δεν θέλει Παναθηναϊκό ο Ουναΐ»!
Ο Αζεντίν Ουναΐ φέρεται να μην επιθυμεί την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, καθώς ο στόχος του είναι να συνεχίσει την καριέρα του σε σύλλογο που συμμετέχει σε ένα από τα κορυφαία πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο διεθνής Μαροκινός μέσος έχει ξεκαθαρίσει τη στάση του, ενώ η Μαρσέιγ εξακολουθεί να αξιώνει το […]
Νίκολιτς: «Δεν θα επιτρέψω να υποτιμήσουμε τον Άρη Λεμεσού – Αν χρειαστεί η ομάδα τον Γιόβιτς, θα μπει»
Ο Μάρκο Νίκολιτςμίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το πώς προσεγγίζει τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού αλλά και για την κατάσταση του Λούκα Γιόβιτς. Για το πώς περιμένει να δει την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού (14/8, 21:00) μίλησε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων για τον […]
Σαχτάρ: Βαρύ πένθος για τον Γκεόργκι Σουντάκοφ – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Βαρύ πένθος για τον ποδοσφαιριστή της Σαχτάρ Γκεόργκι Σουντάκοφ, καθώς ο πατέρας του, Βίκτορ Γκεόργκι Σουντάκοφ, έφυγε από τη ζωή στις 12 Αυγούστου σε ηλικία μόλις 50 ετών. Η ουκρανική ομάδα εξέφρασε μέσω ανακοίνωσης τα θερμά της συλλυπητήρια και τη στήριξή της στον διεθνή ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του: «Η Σαχτάρ εκφράζει τα ειλικρινή της […]
Παναθηναϊκός: Πλήγμα με Τζούριτσιτς
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Κρακοβία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ (14/08, 21:00), στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League, χωρίς τον Φιλίπ Τζούρισιτς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα. Παρά την προσπάθειά του όλη την εβδομάδα να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις με συντηρητικό πρόγραμμα προπονήσεων, η κατάσταση του δεν βελτιώθηκε αρκετά. Έτσι, αποφασίστηκε […]