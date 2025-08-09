Ο Άρης κινείται στην αγορά για τουλάχιστον ακόμη μία προσθήκη και με το κέντρο σε πρώτο πλάνο. Οι Ισπανοί όμως διατηρούν στο προσκήνιο μία περίπτωση που αφορά την κορυφή της επίθεσης.

Άρης και Τσίμι Αβιλά έχουν αναπτύξει τη δική τους σύνδεση και συγκεκριμένα από το καλοκαίρι του 2024, όταν οι «κιτρινόμαυροι» διερεύνησαν την περίπτωσή του ώστε να είναι έτοιμοι σε ενδεχόμενη αποχώρηση του Λορέν Μορόν.

Η εν λόγω προεργασία έγινε και το φετινό καλοκαίρι, με δημοσιεύματα από την Ιβηρική να αναφέρουν ότι οι Θεσσαλονικείς θέλουν πάλι τον 31χρονο επιθετικό και μάλιστα του έχουν προσφέρει ένα ελκυστικό συμβόλαιο.

«Ο Άρης Θεσσαλονίκης έχει θέσει στο τραπέζι ένα ελκυστικό συμβόλαιο, μία προσφορά που θα κάλυπτε περίπου τον τρέχοντα μισθό του στην Μπέτις και θα αποτελούσε έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους ενός φιλόδοξου πλάνου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι Έλληνες περιμένουν απάντηση από τον εκπρόσωπο του Αργεντινού», αναφέρει το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας «ficherio.com», δίχως ωστόσο να υπάρχει κάποια αντίδραση από την ΠΑΕ Άρης που τηρεί σιγή ιχθύος για το συγκεκριμένο θέμα,

Σε αυτή τη φάση έτσι κι αλλιώς ο Άρης δεν μπορεί να φέρει παίκτες τέτοιου επιπέδου, έχοντας τους Μορόν και Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι η πώληση του Ανδαλουσιανού επιθετικού, για τον οποίο δεν υπάρχει κάποια πρόταση αυτή τη στιγμή.