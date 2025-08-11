Με ευχάριστα από το μέτωπο του Κάρλες Πέρεθ επέστρεψε ο Αρης στις προπονήσεις το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Ισπανός προπονήθηκε για πρώτη φορά μετά από δύο εβδομάδες, ακολουθώντας μεγάλο κομμάτι του προγράμματος στο Ρύσιο.

Αντιθέτως, ο Τάσος Δώνης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα για ακόμη μία φορά και αναμένεται να μπει με την υπόλοιπη ομάδα μέσα στις επόμενες μέρες.

Η πορεία των δύο παικτών μέσα στην εβδομάδα, θα καθορίσει και την παρουσία τους στο φιλικό της επόμενης Κυριακής (17/08) με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης».